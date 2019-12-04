Камеры на ЗСД зафиксировали 260 тыс. случаев нарушения скоростного режима

Со дня начала эксплуатации на Западном скоростном диаметре в Петербурге камер контроля скорости, Госавтоинспекция вынесла уже более 260 тыс. постановлений о нарушении правил дорожного движения в виде превышения скоростного режима движения. Об этом со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает «Фонтанка.ру».

При этом в ГИБДД отметили, камеры на ЗСД включались на прием поэтапно. Информация со всех 12 датчиков, установленных на платной автотрассе, в полном объеме начала поступать лишь с 24 октября. За период с 23 ноября по 2 декабря было зафиксировано 33 400 нарушений.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что штрафовать водителей за нарушения на ЗСД начали с 14 октября 2019 года.