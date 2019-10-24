За 10 дней работы камер на ЗСД автомобилистам выписано более 15 тыс. штрафов

За 10 дней работы комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на Западном скоростном диаметре (ЗСД) Управлением ГИБДД по Петербургу и Ленобласти вынесено 15,2 тыс. постановлений из-за превышения автомобилистами установленной скорости.

Как уточнили в управлении, ответственность по нарушениям предусмотрена ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения). Еще 2,5 тыс. материалов рассматриваются.

На сегодняшний день информация принимается с 10 устройств контроля, до 26 октября заработают все 12 комплексов фиксации нарушений.

Напомним, что штрафовать водителей за нарушения на ЗСД начали с 14 октября. Камеры фиксации нарушений были установлены на платной магистрали по инициативе УГИБДД. Примечательно, что ЗСД является платной скоростной магистралью, движение по которой на всем протяжении должно быть ограничено скоростью 100 км/ч. При этом на большей части трассы на табло в постоянном режиме размещена информация об ограничении скорости движения в 90 км/ч.