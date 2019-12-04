В Петербурге вновь начали эвакуировать суды

В среду, 4 декабря, в Петербурге снова начали эвакуировать суды. По состоянию на 14:00 появилась информация о якобы заложенных взрывных устройствах в Петродворцовом районном суде и Горсуде Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Напомним, что волна «заминирований» в Петербурге продолжается с минувшего четверга. Помимо судов похожие сообщения ежедневно также приходят в торговые центры, а также учреждения госвласти и социальные учреждения. Ни в одном случае взрывных устройств в зданиях до сих пор обнаружено не было.