Пенсионеры устали мигрировать

Кампании по переводу пенсионных накоплений бьют антирекорды. После самого провального за десять лет прошлого года в этом показатели снизились еще более чем в пять раз. В итоге в Пенсионный фонд России (ПФР) подано чуть менее 350 тыс. заявлений на смену страховщика, при этом большинство — на смену одного частного фонда на другой. После отбраковки документов ПФР можно будет увидеть самые слабые результаты за всю историю переходных кампаний, утверждают эксперты.

Кампания по переводу пенсионных накоплений между фондами, как и прогнозировал “Ъ”, оказалась крайне пассивной, следует из предварительных данных ПФР. В этом году на смену страховщика, а также управляющей компании в рамках ПФР было подано 344,7 тыс. заявлений. Это почти в шесть раз меньше, чем в переходную кампанию прошлого года — самую слабую за последнее десятилетие (см. “Ъ” от 6 мая).

С этого года действуют новые правила подачи заявления о переводе пенсионных накоплений: теперь его можно либо подать лично в отделение ПФР (или через представителя, действующего на основании нотариальной доверенности), либо же направить его через дистанционный канал — Единый портал госуслуг (ЕПГУ). При этом в работе ЕПГУ в первую половину года наблюдались сбои (см. “Ъ” от 17 апреля). Также с этого года был сокращен срок возможной подачи заявлений на смену страховщика — с 2019 года переходная кампания длится до 30 ноября. Подать же заявление об отказе от перехода можно весь год, таким образом, декабрь является периодом охлаждения.

Ранее многие участники рынка высказывали опасения, что в последние недели переходной кампании подача заявлений, собираемых через агентов — ими могут быть банки, страховщики, специализированные пенсионные брокеры и т. д.,— может ускориться. Это и произошло: с 11 ноября по конец месяца было подано около 85 тыс. заявлений, или четверть от всех поступивших в ПФР за год.

При этом за три недели 40 тыс. заявлений были направлены через ЕПГУ, а 44,7 тыс.— непосредственно в ПФР (или более половины от всех поданных лично заявлений за год). Такой объем заявлений, поданных гражданами лично за три недели, согласно имеющейся у “Ъ” статистике ПФР за несколько лет, является аномальным.

В среднем в 2017–2018 годах ежемесячно лишь около 10 тыс. граждан приходили в ПФР подать заявление на смену страховщика.

В этом году продолжилась наметившаяся в прошлом году тенденция: большая часть переходов будет осуществлена между негосударственными пенсионными фондами (НПФ, см. “Ъ” от 17 мая). Более 53% заявлений было подано именно на смену одного НПФ на другой, из ПФР в частный фонд решили перейти 28,3% от всех решивших сменить страховщика. Еще 18,1% заявлений поступило от клиентов НПФ, решивших вернуться в ПФР. Последнее направление смены страховщика обычно считается освобожденной от агентских продаж. Остальные же по большей части характеризуются работой агентов НПФ, с ними связывают и большинство досрочных переходов, в результате которых гражданин может потерять накопленный им инвестиционный доход. На попытки досрочных переводов пенсионных накоплений пришлось 96% от общего числа поданных заявлений.

Согласно предоставленным “Ъ” данным ряда НПФ, на которые приходится почти половина всех аккумулированных частными фондами пенсионных накоплений, больше всего новых клиентов получит «ВТБ Пенсионный фонд» (привлекал преимущественно через банковские сети), на него приходится более 17% от суммарных поданных заявлений, на втором месте «Газфонд ПН» (собственная агентская сеть), в который заявления подали менее 15% граждан. Показатели остальных работавших на привлечение частных фондов (за исключением Национального НПФ), по расчетам “Ъ” на основе имеющихся данных, составляли менее 10% от поданных заявлений каждый. При этом основным каналом привлечения НПФ «Открытие» был одноименный банк, а у НПФ «Сафмар» — пенсионные брокеры.

По словам гендиректора консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, количество поданных заявлений, которые имеют шанс быть одобренными ПФР, наверняка будет меньше заявленных цифр. «Например, из-за некорректной работы ЕПГУ имели место факты подачи заявлений несколько раз»,— поясняет он. Таким образом, по его словам, скорее всего, рассмотрены будут не более 300 тыс. документов о переходе. «Но нужно помнить и об отбраковке этих документов со стороны ПФР по иным причинам (в прошлом году отбраковка составила более 18%.— “Ъ”)»,— напоминает он. А вот «период охлаждения», как считает господин Околеснов, очень серьезного влияния на показатели не окажет. «В итоге мы в любом случае будем иметь самую провальную переходную кампанию с момента их начала»,— заключает эксперт.

Илья Усов