Здесь ему не курорт Отсидевшего срок в Таиланде предпринимателя осудят в России за кражу в крупном размере

В Омске начался суд над предпринимателем Константином Долговым, который обвиняется в крупных хищениях. Этот судебный процесс стал вторым для коммерсанта. В Таиланде, где господин Долгов скрывался от следствия, он получил два года и восемь месяцев заключения за попытку взорвать и ограбить банкомат в курортном городке Хуахин. Летом 2019 года после отбытия наказания в тайской тюрьме сибиряка конвоировали в Омск. На родине его ждет куда более внушительный срок — до десяти лет лишения свободы.



Первомайский райсуд Омска приступил к рассмотрению уголовного дела 30-летнего предпринимателя Константина Долгова. Изложенные в его материалах события произошли в сентябре 2016 года. Согласно фабуле обвинения, представитель транспортно-экспедиторской компании попросил друга детства Константина Долгова проверить поступление на счет фирмы крупной денежной суммы, дал ему данные для доступа к электронному счету. Все деньги, находившиеся на нем, коммерсант, по версии следствия, похитил. Примерно 5,6 млн руб. были переведены на расчетные счета аффилированных компаний и обналичены. По словам официального представителя прокуратуры Омской области Дмитрия Павленко, во втором эпизоде дела речь идет о краже мобильного телефона и ноутбука, с помощью которых им был осуществлен денежный перевод.

Не дожидаясь ареста, предприниматель скрылся. Его объявили сначала в федеральный, а затем и международный розыск. Как было установлено Интерполом, господин Долгов вылетел в Таиланд. Не изменяя привычке, коммерсант жил на широкую ногу. Прокутив миллионы, он решил взорвать и ограбить банкомат в курортном городке Хуахин.

Банкомат сибиряк якобы планировал наполнить газом, закачав его через щель для приема карточек. Однако попытка взрыва не удалась: его манипуляции у банкомата показались подозрительными местным жителям, и они позвонили в полицию. Услышав приближающийся вой полицейских сирен, предприниматель запрыгнул в арендованный пикап и ретировался. Как писали местные СМИ, вскоре господин Долгов был задержан в аэропорту Бангкока Суваннапхум при попытке вылететь в Казахстан.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, за это преступление суд королевства приговорил Константина Долгова к лишению свободы на два года и восемь месяцев.

После отбытия наказания предпринимателя перевели в иммиграционную тюрьму Бангкока для выдачи российским властям. В середине июля 2019 года коммерсанта доставили в Москву, а уже оттуда — в СИЗО Омска. Следственные органы предъявили Константину Долгову обвинение в краже в крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы. Осенью уголовное дело поступило в суд. С инкриминируемыми ему преступлениями коммерсант не согласился и намерен убедить в своей невиновности судью.

Константин Воронов