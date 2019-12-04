Детский омбудсмен: законопроект о домашнем насилии не соответствует Конституции

Законопроект о домашнем насилии не соответствует Конституции РФ и дублирует нормы других российских законов, полагает уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Ранее законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» был опубликован на сайте Совета федерации для общественного обсуждения.

«Мы неоднократно, трижды только за последнее время давали отрицательное заключение на этот документ, потому что его нормы не соответствуют Конституции РФ»,— сказала детский омбудсмен (цитата по ТАСС). Госпожа Кузнецова считает, что нужно заниматься профилактикой домашнего насилия, а не применять «силовые методы применительно к семье», как предлагается в опубликованном проекте закона.

Кроме того, документ, по ее словам, дублирует нормы, содержащиеся в других законах. «Если в документе содержится такое количество отсылочных норм, то есть ссылки на действующие документы, то надо посмотреть целесообразность принятия нового документа»,— добавила омбудсмен.

Напомним, законопроект, разработанный членами нижней и верхней палат парламента, предполагает вынесение защитных предписаний для защиты жертв. Медучреждения могут обязать сообщать о фактах семейного насилия. Законопроект негативно восприняли не только его противники, но и сторонники. Претензии заключались в том, что в опубликованной редакции закон не позволит реально защищать жертв насилия. Против законопроекта также выступила РПЦ, назвав принятие документа недопустимым.

О том, как законопроект стал причиной конфликта авторов — в материале “Ъ” «Обещать — не значит мириться».

Отзыв правозащитников на опубликованный законопроект — в материале “Ъ” «Мировой опыт семейных конфликтов».