РПЦ выступила против законопроекта о домашнем насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об «опасных» попытках «узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил». Он призвал «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия. Кроме того, сегодня, 4 декабря, патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства опубликовала заявление, в котором назвала принятие законопроекта недопустимым.

«Конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье! Но есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций или каких-то там добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье»,— сказал патриарх после литургии в Успенском соборе Кремля (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению патриарха, вторжение в семью может принести как пользу, так и вред. «Категорически выступая против всякого насилия в семье, считая это великим грехом, а также и преступлением, мы вынуждены возвысить наш голос на защиту семейного пространства от всякого вторжения извне, под любыми предлогами»,— добавил он.

Патриаршая комиссия заявила, что закон «содержит целый ряд правовых дефектов». В частности, по мнению комиссии, нормы документа противоречат «общепризнанным правовым принципам разумности, справедливости и равенства», нарушают конституционное требование правовой определенности, а также могут привести к грубому и массовому нарушению прав граждан и семей.

Также, по мнению авторов заявления, законопроект содержит серьезные концептуальные дефекты. Среди них — антисемейная направленность и условия для разжигания внутрисемейных конфликтов, в частности «бракоразводных войн». Вместе с тем документ «создает новые возможности для произвольного отстранения родителей от воспитания детей, разлучения детей и родителей».

Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты материнства и детства возглавляет протоирей Дмитрий Смирнов, который известен своими неоднозначными высказываниями. Например, он заявлял, что для гей-клубов подойдут «необитаемые острова, <…> зоны, с которыми не было бы общения». В 2015 году группа верующих во главе с Дмитрием Смирновым попыталась сорвать концерт в честь 20-летия радиостанции «Серебряный дождь» — громкая музыка якобы помешала службе в храме Благовещения пресвятой Богородицы, который находится в 1 км.

Напомним, на прошлой неделе Совет федерации опубликовал версию законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ». Он предполагает вынесение защитных предписаний для защиты жертв. Медучреждения могут обязать сообщать о фактах семейного насилия. В Госдуму документ еще не внесен.

Законопроект негативно восприняли не только его противники, но и сторонники. Претензии заключались в том, что в опубликованной редакции закон не позволит реально защищать жертв насилия. Накануне правозащитники представили в СФ критикующий отзыв, призвав воспользоваться международной практикой.

Подробности — в материале “Ъ” «Мировой опыт семейных конфликтов».