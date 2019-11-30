Обещать — не значит мириться

Вокруг представленного вчера сенаторами законопроекта «О профилактике семейно-бытового насилия» развернулись ожесточенные споры. Документ впервые вводит в правовое поле ряд новаций, в частности, защитное предписание, которое запретит агрессору причинять вред, общаться или вступать в любые контакты с пострадавшим. Однако правозащитники, ставшие инициаторами разработки документа в 2013 году, считают, что в СФ представили «урезанную и сокращенную» версию проекта, которая стала результатом заигрывания с радикальными консерваторами. Первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Инна Святенко заверила “Ъ”, что проект еще будет дорабатываться.

Проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия», разработанный членами нижней и верхней палат парламента, опубликован на сайте сената. Под насилием предлагается понимать «умышленное деяние», причиняющее вред или содержащее угрозу причинения «физического, психического страдания или имущественного вреда, не содержащее признаки административного правонарушения или уголовного преступления». От домашнего насилия могут быть защищены супруги, в том числе бывшие, лица, имеющие общих детей, близкие родственники и «совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство иные лица, связанные свойством».

Для этого в законодательство вводятся понятия «защитное предписание» и «судебное защитное предписание». В первом случае речь идет о документе, подписанном сотрудником полиции, во втором — о судебном акте, который понимается как более жесткая мера. Защитное предписание выносится «незамедлительно» после установления факта совершения домашнего насилия полицейским, но вынести его можно только с согласия лиц, ему подвергшихся. Документ запретит агрессору причинять вред, общаться или вступать в любые контакты с пострадавшим. Срок действия такого предписания — от 30 до 60 суток, судебного акта — до одного года. На это время нарушитель ставится на учет органами МВД. Суд может ужесточить меры воздействия на него: обязать пройти психологическую программу, покинуть совместное с жертвой место жительства на срок действия предписания, отдать пострадавшему его личное имущество и документы (если они удерживаются нарушителем). В проекте указывается, что «неисполнение предписаний влечет ответственность, предусмотренную законодательством». Ранее Совфед разработал рабочую версию поправок к КоАП РФ: нарушение полицейского предписания может повлечь штраф в размере до 3 тыс. руб. или арест до 15 суток, а судебного предписания — штраф до 5 тыс. руб., арест до 15 суток или обязательные работы. Впрочем, судьба этих поправок пока неизвестна.

Авторы документа предлагают «комплекс мер», направленных как на помощь уже пострадавшим и наказание нарушителям, так и на «выявление и устранение причин и условий возникновения семейно-бытового насилия». Предполагается, что меры профилактики будут направлены прежде всего на сохранение и поддержку семьи с учетом конфиденциальности. Участие в мероприятиях по профилактике должно быть добровольным для всех, за исключением несовершеннолетних и недееспособных граждан. Основанием для применения мер профилактики станут заявление граждан или сведения госорганов о совершенном семейно-бытовом насилии или угрозах его совершить.

Алена Попова Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Законопроект начал разрабатываться рабочей группой при Минтруде в 2013 году при участии правозащитников Алены Поповой, Мари Давтян и Алексея Паршина. «Изменения, которые внес Совет федерации в наш вариант, полностью разрушают систему защиты жертв насилия»,— заявила “Ъ” госпожа Попова. «Согласно новым поправкам, выходит, что жертве предлагают сохранять семью с насильником, а НКО будут примирять семью с насильником,— говорит она.— Мы постоянно рассказываем реальные истории жертв, когда после именно примирения насильник жертву убивал». Она добавила, что в существующей редакции «полностью исключаются из-под действия закона все виды физического насилия, так как данные виды насилия всегда содержат в себе признаки административного правонарушения или преступления». Кроме того, отмечает госпожа Попова, в формулировке об определении лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, говорится только о «лицах, связанных свойством», что, по ее мнению, исключает семьи, живущие в незарегистрированном браке.

«Ситуация поправима,— считает адвокат Мари Давтян.— Проект должен быть принят. Мы будем настаивать на своих поправках». Она подтвердила, что опубликованная версия не согласовывалась с ней и другими членами рабочей группы. В соцсетях адвокат охарактеризовала документ как «результат заигрываний Совфеда с разного рода радикальными консервативными группами», который будет «не просто неэффективен, но и бесполезен». Ожидается, что сбор замечаний продлится до 15 декабря.

Первый заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, отвечая на претензии правозащитников, сказала “Ъ”, что главной задачей закона парламентарии видели «именно профилактику семейно-бытового насилия», которая отражена в опубликованном документе. Проект находится в доработке и возможно внесение других предложений и поправок на стадии получения отзывов от правительства, Минюста, Верховного суда и прохождения чтений в Госдуме, добавила она: «У проекта было много противников, было непонимание соотношения его с уголовным и административным правом, поэтому предлагалось много разных решений». Сенатор также добавила, что термин «иные лица, связанные свойством» не исключает людей, живущих в незарегистрированном браке, новый закон будет защищать и эту категорию лиц. «Если проект уже опубликован, значит, скоро он будет внесен. Сомневаюсь, что это произойдет 1 декабря (ранее законодатели обещали внести проект до 1 декабря.— “Ъ”) из-за выходных дней»,— ответила сенатор на вопрос “Ъ” о перспективах документа.

Кира Дюрягина, Валерия Мишина