Закольцовка водопровода в верхней части Ижевска завершится 15 декабря

Строительство кольцевого водопровода в верхней части Ижевска завершится 15 декабря. В настоящее время подрядчики ООО «Стройтех» и ООО «Техэнергострой» уложили 2,4 км труб, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общая протяженность нового водопровода составляет 3,6 км. В 2017 году были построены первые 963,1 м сетей, в этом году прокладываются оставшиеся 2,73 км. При его строительстве используют трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Срок службы таких труб — более 50 лет.

Напомним, что общая стоимость закольцовки водопровода в верхней части Ижевска составляет 63,85 млн руб. Из них 21 млн руб. направили из федерального бюджета, 40 млн руб. — из республиканского, 1,95 млн руб. — из муниципального.