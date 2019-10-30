На закольцовку водоснабжения верхней зоны Ижевска потратят 63,85 млн рублей

В Ижевске началась закольцовка водоснабжения верхней части города в рамках нацпроекта «Экология». Общая стоимость объекта составляет 63,85 млн руб., написал премьер правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в Instagram. Закольцовка должна улучшить качество воды в квартирах 6 тыс. ижевчан. Работы планируют завершить до конца 2019 года.

«Это позволит воде свободно циркулировать по сетям и не застаиваться в тупиковых ветках. Жители соседних домов не почувствуют неудобств — новый водопровод построится в поле, и когда будет готов, подключится к существующим сетям»,— отметил господин Семенов.

Напомним, что в сентябре 2019 года МУП «Ижводоканал» объявило торги на закольцовку водоснабжения верхней части Ижевска. Начальная цена контракта составляла 27,41 млн руб.