В Тамбове бойцов Росгвардии будут судить за избиение задержанного юноши

Следственный комитет в Тамбовской области завершил расследование уголовного дела двух бойцов Росгвардии 28 и 29 лет, которых обвиняют в превышении должностных полномочий при избиении 19-летнего задержанного. Об этом сообщает местное управление СКР. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщили следователи, ночью 24 мая 2019 года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии после срабатывания тревожной кнопки. В заведении администратор указала им на двух молодых людей, которые якобы вели себя агрессивно, ругались нецензурной бранью, провоцировали конфликтную ситуацию.

Одного из них, 19-летнего юноше, бойцы Росгвардии доставили в отдел полиции для составления административного протокола за мелкое хулиганство. Во время задержания бойцы поочередно «незаконно нанесли» ему несколько ударов в область лица и туловища, заявили в СКР.

Уголовное дело было возбуждено после того, как один из очевидцев снял избиение задержанного на видео и выложил в сеть. За превышение полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) сотрудникам тамбовского управления Росгвардии грозит до десяти лет лишения свободы. Ни один из фигурантов дела не признает факт превышения должностных полномочий, отметили в СКР.

В пресс-службе управления Росгвардии по Тамбовской области сообщили, что провели по ситуации служебную проверку и отстранили по ее итогам от работы троих сотрудников вневедомственной охраны. «Если вина сотрудников будет доказана, они будут уволены из рядов Росгвардии по отрицательным мотивам»,— сказали в ведомстве.

Сергей Калашников