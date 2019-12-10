Перепрошивка

Ежегодно в мире под пресс уходят миллионы старых автомобилей. И вторую жизнь получают сегодня четыре пятых от массы транспортного средства. Металл переплавляется и идет в основном на производство строительной арматуры. ГСМ перерабатывают в топливо для кораблей. Из старых шин делают покрытия дорог и стадионов, из стекла – мозаику, из пластика – тару, садовую мебель и прочее…

Григорий Митин

В заботе о будущем нашей планеты практически все автопроизводители в той или иной мере обеспокоены проблемами утилизации старых машин. Так, пионером в самой что ни на есть целевой переработке пластиковых деталей является Mazda. Еще в 1992 году компания создала технологию по переплавке старых бамперов и производства из полученного вторсырья новых, что позволило не только сократить отходы, но и снизить стоимость комплектующих.

Основательница и дизайнер Reclothing Bank Жан На стала главным дизайнером совместного с Hyundai Motor проекта. Она широко известна своей природоохранной деятельностью и по версии Forbes входит в тридцатку лучших модных дизайнеров Китая.

Но сегодня в фокусе программы утилизации от Hyundai Motor оказались старые сиденья автомобилей. И это не случайно. До недавнего времени то, из чего они сделаны – за исключением металлического каркаса, – относилось к неперерабатываемым материалам. Поэтому совместно с китайским брендом экологичной одежды Reclothing Bank был запущен проект по их превращению в стильную одежду и аксессуары. Из бывших автомобильных сидений получились элегантные спортивные рюкзаки и жилеты. А из отслуживших подушек безопасности и пластика – отличные футболки и чехлы для одежды. Необычную коллекцию даже показали на пекинской Неделе моды. Если дело пойдет, то, возможно, что-то подобное можно будет купить и в модном магазине.