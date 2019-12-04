Американская United Airlines меняет старые Boeing на новые Airbus

Вчера, 3 декабря, один из крупнейших американских авиаперевозчиков, компания United Airlines объявила о закупке 50 новых самолетов A321XLR, которые позволят ей начать замену стареющему авиапарку из моделей Boeing 757-200. Компания уточнила, что фактические поставки европейских лайнеров начнутся с 2024 года. В настоящее время у United в эксплуатации находится 74 лайнера Boeing 757.

Американские СМИ расценивают крупный заказ американской компанией европейских лайнеров как еще одну неудачу Boeing, которая продолжает испытывать последствия скандала с отзывом лайнеров Boeing 737 Max. Летом о покупке 50 новейших лайнеров Airbus 321XLR объявила еще одна ведущая американская авиакомпания American Airlines.

Евгений Хвостик