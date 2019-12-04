Оппозиция попросила ГУВД доказать лишние траты на работу полицейских на акции 27 июля

Сегодня, 4 декабря, прошло первое судебное заседание по иску ГУВД Москвы к Алексею Навальному и другим оппозиционерам о возмещении ущерба в 4,2 млн руб. за работу полицейских на несогласованной акции протеста 27 июля в свой выходной день, передает корреспондент “Ъ” из Симоновского районного суда. Согласно иску, на соответствующую сумму пришлось выплатить компенсации за сверхурочную работу, предоставить отгулы и потратиться на бензин для спецтранспорта.

Адвокат одного из соответчиков Владимира Милова Валентина Фролова попросила «представить финансовые документы», которые бы доказывали, что на эти цели ранее уже не были выделены деньги из бюджета. С ней согласились адвокаты других ответчиков и юрист созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александр Помазуев: «У нас все основание иска — то, что расходы носили чрезвычайный характер и не были заложены в деятельности ГУВД. Для этого мы должны понимать, сколько средств было заложено, что эти лимиты были превышены. Потому что мы знаем, что большая часть деятельности экстренных служб носит чрезвычайный характер. У пожарных, например, нет запланированного числа пожаров. И всегда закладываются средства на тот случай, если объем работы будет больше. Мы полагаем, что средства уже были включены в бюджет и уже оплачены налогоплательщиками, и ничего сверх этого полиция не потратила. Поэтому бюджетная роспись имеет ключевое значение».

В ответ на это представитель ГУВД Москвы Артем Наумов отметил, что в этих документах ответчики «ничего не увидят». «Эти документы подтверждают, что действительно государство предоставило соответствующие бюджетные средства (на деятельность ГУВД в течение года.— “Ъ”), там есть статьи расходов, и они не имеют никакого отношения к делу»,— сказал господин Наумов. По его словам, ГУВД представило оппозиционерам конкретные документы о расходах на выплату компенсаций полицейским и бензин. Он также заявил, что расходы истца вызваны не чрезвычайными происшествиями, а противоправными действиями.

Также госпожа Фролова и директор ФБК Иван Жданов попросили доказать, что небольшая группа из семи оппозиционных политиков являются организаторами акции протеста, так как анонсы о ней в соцсетях распространяли не только они. В ответ на это представитель ГУВД привел решения других судов о штрафах и арестах именно этих политиков за организацию митингов.

Следующее заседание назначено на 13 декабря.

Напомним, ГУВД Москвы в сентябре предъявило Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь, Владимиру Милову, Ивану Жданову, Олегу Степанову и Александру Соловьеву ущерб в 8,5 млн руб. от несанкционированной акции 27 июля, а Георгию Албурову и снова госпоже Соболь — 9,4 млн руб. за акцию 3 августа. Потом столичное управление решило сократить требования вдвое, но затем все же добавило еще полмиллиона рублей. В итоге получилось 4,2 млн и 6 млн руб. соответственно, первые суды по искам назначили на 4 и 5 декабря. Аналогичный иск подала прокуратура Москвы в интересах Росгвардии на 4,9 млн руб., заседание в Черемушкинском районном суде назначено на 9 декабря.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ”.

Владимир Хейфец