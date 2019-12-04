Алексея Навального просят профинансировать Росгвардию

“Ъ” ознакомился со всеми материалами исков ГУВД и прокуратуры Москвы (в интересах Росгвардии) к оппозиционерам из-за протестов 27 июля и 3 августа. Сегодня состоится первое заседание суда по этим искам. Ведомства требуют, чтобы Алексей Навальный и его сторонники как организаторы несанкционированных акций возместили траты на компенсации за работу сотрудников в выходные, а также затраты на топливо для спецтранспорта. В общей сложности это более 15 млн руб. При этом в материалах дел фигурируют полупустые приказы о выплатах полицейским, неожиданные изменения в расчетах сумм и такое количество бензина, что на нем можно было бы совершить четыре кругосветных путешествия. В Росгвардии не стали отвечать на вопросы “Ъ”, объяснив это невмешательством ведомства в ход судебного разбирательства. В ГУВД иски по-прежнему не комментируют.

Иски от силовиков к оппозиционерам поступили в Симоновский и Черемушкинский суды в сентябре. ГУВД Москвы изначально предъявило Алексею Навальному и его соратникам два иска на суммы 8,5 млн руб. за организацию акции 27 июля и 9,4 млн руб. за акцию 3 августа, потом решило сократить требования вдвое, но затем все же добавило еще полмиллиона рублей. В итоге получилось 4,2 млн и 6 млн руб. соответственно, первые суды по искам пройдут 4 и 5 декабря. Прокуратура Москвы подала аналогичный иск в интересах Росгвардии на 4,9 млн руб., заседание назначено на 9 декабря. В основном речь идет об ущербе из-за выплат компенсаций и предоставления отгулов личному составу (за внеурочную работу в выходные дни), но также учены траты на бензин и дизельное топливо для спецтранспорта.

В Фонде борьбы с коррупцией господина Навального “Ъ” предоставили все материалы дела, к которым у ответчиков ряд претензий.

Например, к иску приложены справки о выплатах компенсаций сотрудникам различных УВД — с фамилиями, суммами и датами работы. Однако в копиях приказов о выплатах имена и должности сотрудников, сведения об их количестве, суммах, а порой и датах, за службу в которые они получили сверхурочные, скрыты (закрыты другими листами при копировании). «Это свидетельствует о том, что истец представляет суду подложные документы»,— заявляет адвокат ответчиков Александр Помазуев в возражении на ходатайство главка о приобщении доказательств. Судя по материалам дел, в данном случае в ГУВД не хотят раскрывать персональные данные, но по каким-то причинам все равно оставляют их в справках.

Как бы то ни было, приказы — первоочередные документы, и их взаимосвязь с приложенными справками установить нельзя, настаивает в беседе с “Ъ” господин Помазуев.

Отметим, что в справках даются ссылки на приказы, но в самих приказах обратных ссылок нет. Еще в ряде приказов вместо фамилий сотрудников и сумм ссылки на неустановленные табели и списки. С другой стороны, и под приказами, и под справками стоят печати и подписи представителей УВД.

Любопытны и сами расчеты издержек главка. Изначально общая сумма двух исков ГУВД составляла 17,9 млн руб., сейчас — 10,2 млн руб. “Ъ” проанализировал, как менялись эти цифры. Если сначала главк рассчитал сверхурочные для 8,5 тыс. сотрудников, якобы работавших на обеих акциях, то в поданных позднее уточнениях сообщалось, что компенсации получили всего 4 тыс. сотрудников (например, УВД по СЗАО, согласно первой версии, 27 июля выделило 149 сотрудников, а согласно последней — всего 43). Зато к издержкам был добавлен ущерб из-за предоставления отгулов еще 1,2 тыс. сотрудников. Тем не менее после уточнений к искам количество занятых на акциях сотрудников сократилось на 3,3 тыс. человек. Зато не менялись затраты на бензин для спецтранспорта: 218 тыс. руб. за июльскую акцию и 189 тыс. руб.— за августовскую. Также в исках ГУВД присутствуют десятки ничем не заполненных белых листов и нечитаемые документы.

В пресс-службе ГУВД в течение месяца не отвечали на вопросы “Ъ”, связанные с исками к организаторам акций 27 июля и 3 августа. Там также не смогли оперативно ответить на запрос от 3 декабря о том, почему раньше не подавались подобные иски к нарушителям КоАП, как произошло сокращение исковых требований и с чем связаны расходы на бензин. По подсчетам “Ъ”, 9,3 тыс. л топлива может хватить в среднем на 116 тыс. км (из расчета 8 л на 100 км при езде по трассе на легковом автомобиле). Если же добавить более 3,4 тыс. л, потраченных Росгвардией (их хватило бы еще на 43 тыс. км), то в совокупности можно было бы совершить четыре кругосветных путешествия по экватору. У “Ъ” были и другие вопросы к Росгвардии, однако официальный представитель ведомства Валерий Грибакин ответил, что любые комментарии во время судебных заседаний могут быть расценены как «давление на суд». Без ответа ведомства оставили и вопросы о том, было ли обоснованно выделять в совокупности 3,3 тыс. силовиков на акцию 27 июля, на которую пришли, по официальной статистике, 3,5 тыс. человек, и 4,3 тыс. сотрудников 3 августа, когда на акцию явились всего 1,5 тыс. человек. Средний размер сверхурочных за выход в выходной день для личного состава составил 2 тыс. руб.

Владимир Хейфец, Кира Дюрягина