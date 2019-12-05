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«Тампа-Бей» после трех поражений подряд вырвала победу в матче с «Нэшвилл Предаторс» благодаря голу в овертайме своего лучшего бомбардира Никиты Кучерова (№86)

Фото: Mark Humphrey / AP

«Тампа» уже не та

Фаворит сезона на старте чемпионата испытывает проблемы

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Одна из главных тем осени в НХЛ — большие проблемы, которые испытывает на старте регулярного чемпионата «Тампа-Бей Лайтнинг». Этот клуб, с огромным отрывом победивший в предыдущей «регулярке», показывавший хоккей космического уровня, но затем вылетевший в первом же раунде play-off, теперь с трудом набирает очки и не входит даже в «зону play-off», а его российский лидер Никита Кучеров, весной обновлявший бомбардирские рекорды века, отнюдь не так результативен, как прежде.


В одном из матчей очередного дня чемпионата НХЛ «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграла на выезде — 3:2 — «Нэшвилл Предаторс». «Тампа» вела в счете, упустила преимущество в заключительном периоде, но дожала «Нэшвилл» в овертайме благодаря голу Никиты Кучерова, который до этого записал в актив результативную передачу. Вроде бы ничего особенно примечательного. Речь о победе клуба, почти во всех предсезонных рейтингах стоявшего на верхней строчке списка претендентов на Кубок Стэнли, над просто крепкой командой, и о двух очках хоккеиста, набравшего этих очков в предыдущей «регулярке» 128. Но непростому успеху «Тампы» различные медиаресурсы, вроде ESPN и TSN, между тем уделили значительно больше внимания, чем событию совершенно ординарному.

Все понятно. «Тампа» в принципе сейчас находится под микроскопом, а ее игра входит в число главных для НХЛ тем по очевидной причине. Фаворитом нынешнего сезона эту команду сделал сезон прошлый. В «регулярке» «Тампа» царила. В этом десятилетии, то есть в период, когда установленный в лиге жесткий потолок зарплат не позволяет разгуляться при комплектовании, когда формирование клубов-«династий», по сути, невозможно, еще не появлялось команды, настолько явно доминирующей. «Тампа» показывала мощнейший хоккей, хоккей буквально космического уровня по сравнению с остальными. Хороши в ней были практически все звенья, все игроки. А Никита Кучеров, естественно, получивший летом звание ценнейшего игрока лиги, обновил бомбардирский рекорд столетия.

Но в play-off случился конфуз. В стартовом раунде только что выглядевшая неуязвимой «Тампа» умудрилась проиграть «всухую», в четырех матчах, котировавшемуся на порядок ниже «Колумбус Блю Джекетс», а все ее козыри оказались биты дисциплиной, четкостью действий соперника.

Впрочем, на мнение экспертов по поводу потенциала «Тампы» то ЧП нисколько не повлияло. Не повлияло на него и поведение клуба на рынке в межсезонье. Все ключевые фигуры, включая трех россиян — Кучерова, грандиозно игравшего в «регулярке» вратаря Андрея Василевского, выросшего в отличного защитника с диспетчерскими навыками Михаила Сергачева,— остались на месте. Корректировки были косметическими, а добавление в состав мощного форварда Пэта Маруна и заточенного под розыгрыш большинства игрока обороны Кевина Шаттенкрика вроде бы даже немножко увеличивало вариативность «Тампы».

Но что-то сразу слегка насторожило. Разгон команде не удался. До ноября не было такого отрезка, на котором «Тампа» одержала хотя бы три победы подряд,— выигрыши чередовались с осечками. А ESPN, понаблюдав за этими ее кувырканиями, посчитал нужным выпустить большую колонку, пытающуюся объяснить происходящее. Колонка была оптимистичной. Суть ее заключалась в том, что после таких провалов, какой был у «Тампы» в play-off, есть три опции, как на него отреагировать: либо ничего не менять, приравняв происшедшее к досадной случайности, либо в панике проводить радикальные изменения, либо использовать аккуратную «доводку». Клуб выбрал третий путь, казавшийся аналитикам наиболее разумным. Но привыкание к чуть обновленным тренером Джоном Купером схемам, к инъекции в класс дозы жесткости и аккуратности, качеств необходимых в кубковых играх, все равно ведь чревато сбоями.

Вот только после выхода этого материала прошло уже около месяца, а ситуация в «Тампе» примерно та же. Победу над «Нэшвиллом» тяжело называть дежурной, поскольку до нее было три проигрыша подряд, позиция в таблице — малопривлекательная (шестое место в Атлантическом дивизионе — это вне «зоны play-off»), а игра лидеров мало похожа на прошлогоднюю. В этом смысле набравший в последнее время обороты и, несмотря на травму, заставившую пропускать матчи, вошедший в топ-15 бомбардирского списка Кучеров — как раз более или менее приятное исключение. Но в любом случае и его три десятка баллов, добытых на данный момент,— так себе сумма на фоне той, что принесла ему летом горсть индивидуальных наград. В проекции на полную дистанцию «регулярки», на 82 игры, она дает сто очков.

Но можно на все это посмотреть и под несколько иным углом. В том розыгрыше Кубка Стэнли, в котором потерпела катастрофу «Тампа», триумфа добился «Сент-Луис Блюз». А рецепт его был парадоксальным: мучиться половину сезона, опуститься вниз в таблице, прибавить к весне, проникнуть в play-off, а там уже рвать всех, кто встанет на дороге. А у «Тампы», кстати, положение сейчас далеко не такое ужасное, каким было у «Сент-Луиса» год назад. Он находился в подвале сводной таблицы чемпионата, «Лайтнинг» находится среди середняков, и для скачка наверх на самом деле требуется не так уж много.

Алексей Доспехов


Последние матчи регулярного чемпионата НХЛ

«Бостон»—«Каролина» 2:0. «Колумбус»—«Аризона» 2:4. «Флорида»—«Миннесота» 2:4. «Монреаль»—«Нью-Йорк Айлендерс» 4:2. «Нью-Джерс»—«Лас-Вегас» 3:4. «Филадельфия»—«Торонто» 6:1 (Проворов («Филадельфия»), 0+1). «Нэшвилл»—«Тампа-Бей» 2:3 (овертайм; Кучеров, 1+1; Сергачев, 0+1; Василевский (все — «Тампа-Бей») отразил 30 бросков из 32). «Виннипег»—«Даллас» 5:1 (Худобин («Даллас») отразил 25 бросков из 30). «Ванкувер»—«Оттава» 5:2. «Сан-Хосе»—«Вашингтон» 2:5 (Орлов («Вашингтон»), 0+1.

Турнирная таблица


Восточная конференция

ИВПОПШО
1. «Бостон»282053101:6545
2. «Вашингтон»292054109:8545
3. «Нью-Йорк Айлендерс»26182677:6338
4. «Филадельфия»28165791:7937
5. «Каролина»281611188:7833
6. «Питсбург»27144993:7832
7. «Флорида»27135996:9731
8. «Буффало»281351085:8331
9. «Монреаль»281261093:9830
10. «Торонто»281341294:9830
11. «Тампа-Бей»25133991:8129
12. «Нью-Йорк Рейнджерс»261331084:8729
13. «Колумбус»271141268:8426
14. «Оттава»281111671:8923
15. «Нью-Джерси»27941469:10122
16. «Детройт»30732063:11917

Западная конференция

ИВПОПШО
1. «Сент-Луис»29186590:7542
2. «Эдмонтон»29173991:8437
3. «Аризона»29164982:6936
4. «Виннипег»281711082:7735
5. «Колорадо»26162897:7534
6. «Вегас»301541191:8534
7. «Даллас»291531177:7333
8. «Ванкувер»291441197:8632
9. «Сан-Хосе»291511384:9631
10. «Миннесота»281341183:8830
11. «Калгари»291341273:8630
12. «Нэшвилл»271251089:8829
13. «Анахайм»281241275:8428
14. «Чикаго»271051274:8525
15. «Лос-Анджелес»281121572:9324

Бомбардиры чемпионата НХЛ

ИГПО
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)29193251
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)29183250
3. Брэд Маршан («Бостон»)28182644
4. Давид Пастрняк («Бостон»)28251843
5. Натан Маккиннон («Колорадо»)26172542…
9. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)26122133…
13. Александр Овечкин («Вашингтон»)29201131…
15. Никита Кучеров («Тампа-Бей»)24102030…
17. Андрей Свечников («Каролина»)28111829…
19. Евгений Кузнецов («Вашингтон»)26111728
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