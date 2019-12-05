«Тампа» уже не та

Одна из главных тем осени в НХЛ — большие проблемы, которые испытывает на старте регулярного чемпионата «Тампа-Бей Лайтнинг». Этот клуб, с огромным отрывом победивший в предыдущей «регулярке», показывавший хоккей космического уровня, но затем вылетевший в первом же раунде play-off, теперь с трудом набирает очки и не входит даже в «зону play-off», а его российский лидер Никита Кучеров, весной обновлявший бомбардирские рекорды века, отнюдь не так результативен, как прежде.

В одном из матчей очередного дня чемпионата НХЛ «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграла на выезде — 3:2 — «Нэшвилл Предаторс». «Тампа» вела в счете, упустила преимущество в заключительном периоде, но дожала «Нэшвилл» в овертайме благодаря голу Никиты Кучерова, который до этого записал в актив результативную передачу. Вроде бы ничего особенно примечательного. Речь о победе клуба, почти во всех предсезонных рейтингах стоявшего на верхней строчке списка претендентов на Кубок Стэнли, над просто крепкой командой, и о двух очках хоккеиста, набравшего этих очков в предыдущей «регулярке» 128. Но непростому успеху «Тампы» различные медиаресурсы, вроде ESPN и TSN, между тем уделили значительно больше внимания, чем событию совершенно ординарному.

Все понятно. «Тампа» в принципе сейчас находится под микроскопом, а ее игра входит в число главных для НХЛ тем по очевидной причине. Фаворитом нынешнего сезона эту команду сделал сезон прошлый. В «регулярке» «Тампа» царила. В этом десятилетии, то есть в период, когда установленный в лиге жесткий потолок зарплат не позволяет разгуляться при комплектовании, когда формирование клубов-«династий», по сути, невозможно, еще не появлялось команды, настолько явно доминирующей. «Тампа» показывала мощнейший хоккей, хоккей буквально космического уровня по сравнению с остальными. Хороши в ней были практически все звенья, все игроки. А Никита Кучеров, естественно, получивший летом звание ценнейшего игрока лиги, обновил бомбардирский рекорд столетия.

Но в play-off случился конфуз. В стартовом раунде только что выглядевшая неуязвимой «Тампа» умудрилась проиграть «всухую», в четырех матчах, котировавшемуся на порядок ниже «Колумбус Блю Джекетс», а все ее козыри оказались биты дисциплиной, четкостью действий соперника.

Впрочем, на мнение экспертов по поводу потенциала «Тампы» то ЧП нисколько не повлияло. Не повлияло на него и поведение клуба на рынке в межсезонье. Все ключевые фигуры, включая трех россиян — Кучерова, грандиозно игравшего в «регулярке» вратаря Андрея Василевского, выросшего в отличного защитника с диспетчерскими навыками Михаила Сергачева,— остались на месте. Корректировки были косметическими, а добавление в состав мощного форварда Пэта Маруна и заточенного под розыгрыш большинства игрока обороны Кевина Шаттенкрика вроде бы даже немножко увеличивало вариативность «Тампы».

Но что-то сразу слегка насторожило. Разгон команде не удался. До ноября не было такого отрезка, на котором «Тампа» одержала хотя бы три победы подряд,— выигрыши чередовались с осечками. А ESPN, понаблюдав за этими ее кувырканиями, посчитал нужным выпустить большую колонку, пытающуюся объяснить происходящее. Колонка была оптимистичной. Суть ее заключалась в том, что после таких провалов, какой был у «Тампы» в play-off, есть три опции, как на него отреагировать: либо ничего не менять, приравняв происшедшее к досадной случайности, либо в панике проводить радикальные изменения, либо использовать аккуратную «доводку». Клуб выбрал третий путь, казавшийся аналитикам наиболее разумным. Но привыкание к чуть обновленным тренером Джоном Купером схемам, к инъекции в класс дозы жесткости и аккуратности, качеств необходимых в кубковых играх, все равно ведь чревато сбоями.

Вот только после выхода этого материала прошло уже около месяца, а ситуация в «Тампе» примерно та же. Победу над «Нэшвиллом» тяжело называть дежурной, поскольку до нее было три проигрыша подряд, позиция в таблице — малопривлекательная (шестое место в Атлантическом дивизионе — это вне «зоны play-off»), а игра лидеров мало похожа на прошлогоднюю. В этом смысле набравший в последнее время обороты и, несмотря на травму, заставившую пропускать матчи, вошедший в топ-15 бомбардирского списка Кучеров — как раз более или менее приятное исключение. Но в любом случае и его три десятка баллов, добытых на данный момент,— так себе сумма на фоне той, что принесла ему летом горсть индивидуальных наград. В проекции на полную дистанцию «регулярки», на 82 игры, она дает сто очков.

Но можно на все это посмотреть и под несколько иным углом. В том розыгрыше Кубка Стэнли, в котором потерпела катастрофу «Тампа», триумфа добился «Сент-Луис Блюз». А рецепт его был парадоксальным: мучиться половину сезона, опуститься вниз в таблице, прибавить к весне, проникнуть в play-off, а там уже рвать всех, кто встанет на дороге. А у «Тампы», кстати, положение сейчас далеко не такое ужасное, каким было у «Сент-Луиса» год назад. Он находился в подвале сводной таблицы чемпионата, «Лайтнинг» находится среди середняков, и для скачка наверх на самом деле требуется не так уж много.

Алексей Доспехов

Последние матчи регулярного чемпионата НХЛ «Бостон»—«Каролина» 2:0. «Колумбус»—«Аризона» 2:4. «Флорида»—«Миннесота» 2:4. «Монреаль»—«Нью-Йорк Айлендерс» 4:2. «Нью-Джерс»—«Лас-Вегас» 3:4. «Филадельфия»—«Торонто» 6:1 (Проворов («Филадельфия»), 0+1). «Нэшвилл»—«Тампа-Бей» 2:3 (овертайм; Кучеров, 1+1; Сергачев, 0+1; Василевский (все — «Тампа-Бей») отразил 30 бросков из 32). «Виннипег»—«Даллас» 5:1 (Худобин («Даллас») отразил 25 бросков из 30). «Ванкувер»—«Оттава» 5:2. «Сан-Хосе»—«Вашингтон» 2:5 (Орлов («Вашингтон»), 0+1. Турнирная таблица

Восточная конференция И В ПО П Ш О 1. «Бостон» 28 20 5 3 101:65 45 2. «Вашингтон» 29 20 5 4 109:85 45 3. «Нью-Йорк Айлендерс» 26 18 2 6 77:63 38 4. «Филадельфия» 28 16 5 7 91:79 37 5. «Каролина» 28 16 1 11 88:78 33 6. «Питсбург» 27 14 4 9 93:78 32 7. «Флорида» 27 13 5 9 96:97 31 8. «Буффало» 28 13 5 10 85:83 31 9. «Монреаль» 28 12 6 10 93:98 30 10. «Торонто» 28 13 4 12 94:98 30 11. «Тампа-Бей» 25 13 3 9 91:81 29 12. «Нью-Йорк Рейнджерс» 26 13 3 10 84:87 29 13. «Колумбус» 27 11 4 12 68:84 26 14. «Оттава» 28 11 1 16 71:89 23 15. «Нью-Джерси» 27 9 4 14 69:101 22 16. «Детройт» 30 7 3 20 63:119 17 Западная конференция И В ПО П Ш О 1. «Сент-Луис» 29 18 6 5 90:75 42 2. «Эдмонтон» 29 17 3 9 91:84 37 3. «Аризона» 29 16 4 9 82:69 36 4. «Виннипег» 28 17 1 10 82:77 35 5. «Колорадо» 26 16 2 8 97:75 34 6. «Вегас» 30 15 4 11 91:85 34 7. «Даллас» 29 15 3 11 77:73 33 8. «Ванкувер» 29 14 4 11 97:86 32 9. «Сан-Хосе» 29 15 1 13 84:96 31 10. «Миннесота» 28 13 4 11 83:88 30 11. «Калгари» 29 13 4 12 73:86 30 12. «Нэшвилл» 27 12 5 10 89:88 29 13. «Анахайм» 28 12 4 12 75:84 28 14. «Чикаго» 27 10 5 12 74:85 25 15. «Лос-Анджелес» 28 11 2 15 72:93 24