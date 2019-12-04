В Париже 5 декабря будут бастовать сотрудники транспорта

Завтра, 5 декабря, в Париже пройдет масштабная забастовка транспортников. Практически прекратится движение поездов дальнего следования и пригородных электричек. Авиакомпании также сокращают рейсы — Air France отменила 30% внутренних рейсов и 15% рейсов «средней протяженности».

Уже с сегодняшнего вечера будет резко сокращено движение поездов RER между городом и аэропортами, в минимальном объеме (один поезд из двух или трех) оно сохранится лишь утром 6:30–9:30 и вечером 17:00–20:00. Рассчитывать лучше на такси и автобусы, причем рейсовые, идущие от окраинных станций метро, которые также будут работать по сокращенному графику (один автобус из трех).

Ожидается, что продолжат работу автобусы четырех аэропортовых линий, связывающих аэропорты Шарль-де-Голль и Орли с Парижем и наоборот. Также сохранятся автобусы OrlyBus из/в Орли (с конечной остановкой у станции метро Данфер-Рошро) и RoissyBus (с конечной у станции метро Опера).

Такси будут работать по обычному графику и по обычным ценам. Однако, чтобы не опоздать на самолет, стоит заранее готовиться к пробкам вокруг Парижа, особенно в часы пик. В прошлые забастовки они растягивались до 380 км.

В городе по нормальному графику будут работать только полностью автоматизированные линии метро 1 и 14. Линии 4,7 и 9 также будут работать лишь утром и вечером, все остальные станции метро будут закрыты в течение всего дня. На городские маршруты выйдет лишь один автобус из трех.

Алексей Тарханов, Париж