Пожар на Омском НПЗ ликвидирован

На территории Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» потушено возгорание выведенной в ремонт резервуарной емкости. Как сообщила пресс-служба завода, пожар ликвидирован в 16:49 по местному времени. «Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме, происшествие не повлияет на производственную программу завода»,— говорится в сообщении НПЗ. По данным МЧС, пожар ранее был локализован на площади 150 кв. м.

Омский НПЗ — дочернее предприятие «Газпром нефти», один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Установленная мощность предприятия — около 20,5 млн т нефти в год.

Илья Николаев