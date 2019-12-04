Смольный выкупит новые детсады в Красносельском и Калининском районах Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановления городского правительства о приобретении за счет бюджетных средств двух зданий в Калининском и Красносельском районах для размещения в них детских садов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, новые дошкольные учреждения на 220 и 180 мест должны будут открыться на улице Летчика Лихолетова, д. 12 корп. 3 и на Полюстровском проспекте, д.15, корп. 2 лит. А соответственно. Когда именно объекты будут выкуплены и открыты, в сообщении не уточняется.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2019 году на полученные из федерального бюджета 10,6 млрд рублей власти Петербурга выкупили у застройщиков 24 детских сада, 4 школы, 14 кабинетов врачей общей практики и 1 поликлинику.