На 10,6 млрд рублей из федерального бюджета Смольный выкупил 24 детсада и четыре школы

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которой поблагодарил главу государства за выделенные из федерального бюджета средства, предназначенные для выкупа социальных объектов у застройщиков. Всего в Петербурге на полученную сумму в 10,6 млрд рублей было выкуплено 24 детских сада, 4 школы, 14 кабинетов врачей общей практики и 1 поликлиника, сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор доложил президенту о ходе реализации в Петербурге национальных проектов и о мерах по укреплению инвестиционного потенциала города.

Напомним, что Владимир Путин посетил Петербург в среду, 27 ноября. За время своего визита он провел ряд встреч и посетил сразу несколько мероприятий.

Подробнее о поездке президента в Петербург — в материале «Ъ» «Советы потустороннего».