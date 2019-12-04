Компания Toyota показала тизер «заряженной» версии нового Yaris, прототип которой покажут в ближайшее время.

Японский автопроизводитель опубликовал видеотизер новинки, судя по которому автомобиль получит расширенные колесные арки, развитый спойлер и агрессивный аэродинамический обвес. Индекс GR-4 может указывать на наличие у модели полного привода.

Ожидается, что новая модификация Toyota Yaris будет выпущена ограниченным тиражом и либо станет основной для раллийной машины следующего поколения, либо сразу же будет представлена как гоночный автомобиль и не получит дорожного исполнения.

Напомним, прототип Toyota Yaris GR планировали показать в рамках Ралли Австралии — финального этапа чемпионата мира WRC 2019 года — но гонка была отменена из-за лесных пожаров в стране.