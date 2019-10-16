17 октября, четверг
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Toyota показала новое поколение хэтчбека Yaris

Компания Toyota официально представила новое поколение компактного хэтчбека Yaris.

Автомобиль, построенный на новой платформе GA-B, получил полностью новый дизайн экстерьера и переработанный интерьер. Улучшилось качество материалов отделки, расширился список оснащения, включая системы активной безопасности — для Toyota Yaris нового поколения доступны адаптивный круиз-контроль, системы удержания полосы и автоторможения перед препятствием, а также ряд других решений в рамках фирменного комплекса Toyota Safety Sence.

Для хэтчбека предложены 1- и 1,5-литровый бензиновые моторы с 6-ступенчатой механической коробкой передач и вариатором, а также гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового двигателя, 61-сильного электромотора и вариатора. Доступны передне- и полноприводная версии — в зависимости от типа привода меняется и тип задней подвески (полузависимая и независимая соответственно).

В продаже на японском и европейском рынках новая Toyota Yaris появится в 2020 году. На российский рынок хэтчбек не поставляется с 2010 года.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя