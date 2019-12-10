На всех парусах

Усилия специалистов из Maserati поспособствовали снижению коэффициента аэродинамического сопротивления судна на 5 процентов, а оптимизация потоков вокруг корпуса позволила парусам работать более эффективно. Это повысило силу тяги на четыре процента.

Сфера интересов ведущих автомобильных компаний сегодня распространяется буквально на все, что может передвигаться по земле, по воде или по воздуху. Тем более что имеющиеся технические наработки и богатый инженерный опыт позволяют автоспециалистам успешно справляться с задачами любой сложности. Один из подобных проектов – работа подразделения Maserati Innovation Lab над спортивной яхтой знаменитого шкипера Джованни Сольдини. Целью работы над тримараном Maserati Multi 70, прежде всего, являлось улучшение его аэродинамических характеристик, а также разработка специальных гидродинамических профилей, призванных повысить динамику плавсредства. С этой целью инженеры Maserati проанализировали данные с последних гонок, в которых участвовала яхта, чтобы определить ключевые параметры ее движения. Дальше в дело вступили передовая симуляция и вычислительная гидродинамика. Это позволило смоделировать поведение сложных водных потоков, образующихся вокруг судна. Инновационные технологии также пригодились для испытания различных конфигураций корпуса и парусов, чтобы повысить их эффективность. Дало ли это свои результаты, мы узнаем уже в январе 2020 года, когда обновленный Maserati Multi 70 выйдет на первый этап регаты.