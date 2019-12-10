На всех парусах

Сфера интересов ведущих автомобильных компаний сегодня распространяется буквально на все, что может передвигаться по земле, по воде или по воздуху. Тем более что имеющиеся технические наработки и богатый инженерный опыт позволяют автоспециалистам успешно справляться с задачами любой сложности. Один из подобных проектов – работа подразделения Maserati Innovation Lab над спортивной яхтой знаменитого шкипера Джованни Сольдини. Целью работы над тримараном Maserati Multi 70, прежде всего, являлось улучшение его аэродинамических характеристик, а также разработка специальных гидродинамических профилей, призванных повысить динамику плавсредства. С этой целью инженеры Maserati проанализировали данные с последних гонок, в которых участвовала яхта, чтобы определить ключевые параметры ее движения. Дальше в дело вступили передовая симуляция и вычислительная гидродинамика. Это позволило смоделировать поведение сложных водных потоков, образующихся вокруг судна. Инновационные технологии также пригодились для испытания различных конфигураций корпуса и парусов, чтобы повысить их эффективность. Дало ли это свои результаты, мы узнаем уже в январе 2020 года, когда обновленный Maserati Multi 70 выйдет на первый этап регаты.
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