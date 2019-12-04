При пожаре на станции Калейкино пропали работники «Транснефти»

Несколько сотрудников «Транснефти» пропали сегодня во время пожара на нефтеперекачивающей станции Калейкино в Альметьевском районе Татарстана, сообщили “Ъ” в пресс-службе министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики. Количество пропавших в данный момент уточняется.

Напомним, что сам пожар произошел на станции «Транснефти» сегодня утром. Там снаружи и в обваловании загорелся неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тыс. куб. м в ходе работ по его очистке. Из-за пожара в резервуаре образовалось сильное задымление. В 11:12 спасатели локализовали пожар, через 51 минуту им удалось ликвидировать открытое горение внутри обвалования, а еще через один час и три минуты они ликвидировали открытое горение внутри резервуара на площади 45 кв.м. Информация о причинах и количестве пострадавших устанавливается.

В настоящее время на месте ЧП задействованы сотрудники передвижной лаборатории Минэкологии Татарстана.

"Ъ-Казань"