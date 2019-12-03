Вслед за судами в Петербурге снова эвакуируют торговые центры

Вечером во вторник, 3 декабря, волна эвакуация в Петербурге снова затронула торговые центры. Вслед за «заминированием» зданий районных судов начали поступать сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в ТРК «Радуга», ТЦ «Июнь», ТЦ «Румба», ТЦ «Норд», а также «Гранд Каньон» и «Охта Молл». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что волна «заминирований» в Петербурге продолжается с минувшего четверга. Помимо судов и торговых центров похожие сообщения также приходили в Смольный, Заксобрание, городскую прокуратуру, Следственный комитет, школы и больницы. Ни в одном случае взрывных устройств в зданиях обнаружено не было.