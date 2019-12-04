Владелец криптобиржи IDAX забрал с собой ключи

Владелец криптобиржи с суточным оборотом в почти $1 млрд исчез — теперь деньги клиентов заморожены. Речь идет об азиатской площадке IDAX. Ее глава Лэй Гожун несколько дней назад перестал выходить на связь. Криптобирже пришлось остановить все операции по вводу и выводу средств. В интернете сразу появилось множество слухов о том, куда мог исчезнуть Гожун: звучат версии, что он сбежал вместе с деньгами клиентов, либо был арестован китайскими властями, либо вовсе погиб.

Это не первый случай, когда из-за таинственного исчезновения владельца криптобиржи ее клиенты остаются без всех вложенных средств. Последний громкий случай произошел в начале этого года. Подробнее в справке “Ъ FM”.

В декабре прошлого года в Индии якобы погиб основатель канадской криптобиржи QuadrigaCX Джеральд Коттен. Сообщение об этом тогда опубликовала сама площадка. В качестве причины смерти называли осложнения, вызванные хронической болезнью. Впрочем, криптобиржа заявила, что будет работать в прежнем режиме, и клиенты продолжали переводить ей средства. К февралю выяснилось, что пароли от кошельков, на которых хранились все деньги площадки, были только у Коттена, и даже его вдова не может их отыскать: она утверждала, что погибший муж не оставил ей ни пароль от своего ноутбука, ни ключ для восстановления данных. В итоге деньги клиентов зависли на электронных кошельках криптобиржи — никто не мог вывести средства. Тогда компания Ernst&Young по поручению суда занялась контролем площадки и спустя некоторое время ей удалось вскрыть кошельки криптобиржи. Но $137 млн, которые должны были там храниться, не нашли, а позже стало известно, что около трети средств перед банкротством площадки вывели на анонимные кошельки. Тогда возникло подозрение, что Коттен инсценировал свою смерть, чтобы украсть деньги клиентов. В итоге вернуть средства вкладчикам не удалось, криптобиржу по решению суда обанкротили. Что на самом деле стало с ее владельцем Коттеном, неизвестно.

Смогут ли клиенты криптобиржи вернуть свои деньги на этот раз? Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объясняет, что это зависит от способа хранения средств. Как правило, они находятся в так называемых «холодных кошельках», ключи доступа к которым обычно есть только у одного человека: «Если средства заморожены, потеряны, нужно понимать, где они хранятся. Если они на бирже, то, да, такая проблема есть — ключи потеряны, соответственно, получить доступ к средствам будет уже невозможно. Если же они хранились у клиентов на отдельных “холодных” кошельках вне формата биржи, то в этом случае все средства там и будут оставаться. Что касается получения доступа, это будет проблематично в любом случае. Если ключи утеряны, то взломать систему практически невозможно, маловероятно, что там есть какие-то уязвимости.

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Для сбережения средств есть другие внешние кошельки и системы хранения, но они не такие удобные, как биржа, где деньги находятся где-то рядышком и можно конвертировать из одной валюты в другую, оплатить какие-то покупки.

Вся система при этом строится на доверии.





Площадка нарабатывает репутацию, а потом в какой-то момент исчезает, ломается».

Сотрудники IDAX пока не подтвердили ни одну из версий о том, что могло произойти с их руководителем. Криптобиржа лишь сообщила, что проанализирует новости и слухи, которые появились в интернете, чтобы узнать больше об этом исчезновении. Примечательно, что по одной из версий, Гожун уже давно готовился сбежать с деньгами клиентов и незадолго до исчезновения уволил почти всех сотрудников, а с оставшимися перестал как-либо контактировать.

Глеб Силко