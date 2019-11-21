Соединенные штаммы Америки

США стремятся «принизить историческую роль России и стран СНГ как гаранта стабильности в Евразии», «переформатировать память» жителей этих государств и разрушить глобальную систему международной безопасности, а также «препятствуют попыткам осуществления национального суверенитета в киберпространстве», где сейчас активно пропагандируется «американский образ жизни». Об этом заявили представители нескольких российских ведомств, выступившие вчера на заседании глав Совбезов стран СНГ. Встреча прошла в Москве в закрытом режиме. Однако “Ъ” узнал, кто, по мнению докладчиков, поставил мир на грань начала новой гонки вооружений, какую угрозу представляют генетически модифицированные комары и почему по миру распространяются корь, сибирская язва и чума.

В обстановке, приближенной к боевой

То, что нынешнее время мирным назвать никак нельзя, дал понять, открывая заседание, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Напомнив, что в следующем году «в странах СНГ и других государствах, где чтят память воинов — отцов и дедов, победивших фашизм», будет широко праздноваться 75-летие победы, он сразу же перешел в атаку. «Чем дальше уходит в историю 9 мая 1945 года, тем настойчивей становятся попытки принизить вклад СССР и государств Содружества (то есть СНГ.— “Ъ”) в достижение победы. Путем фальсификации истории и уничтожения памятников героям войны организаторы этого процесса стремятся переформатировать память, принизить историческую роль России и стран СНГ как гаранта стабильности в Евразии, ограничить влияние на мировые процессы, разрушить общее стремление к проведению скоординированной миролюбивой внутренней и внешней политики, подорвать чувство собственного достоинства, отнять у наших стран героическое прошлое, а у кого-то — историческую память. И в итоге лишить нас самого главного — гордости за свое отечество, наши великие свершения и вклад в мировую цивилизацию»,— предупредил господин Патрушев.

О попытках «стереть память народов» упомянул и следующий выступающий, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. И этим он не ограничился, обвинив США и их союзников в «реализации политики силового диктата в международных делах». Эту мысль потом на заседании повторяли не раз. Так, и. о. генсека ОДКБ Валерий Семериков заявил: США пренебрегают международным правом и считают, что «решение всех проблем — это политический шантаж». Он отметил, что «последние события в Латинской Америке» (видимо, имелась в виду смена власти в Боливии) произошли в соответствии с «отработанной методикой цветных революций». Тезис о разрушении американцами международно-правовой базы Валерий Семериков проиллюстрировал на примере Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), в результате развала которого «под прицелом американских ракет может оказаться вся территория Белоруссии и большая часть территории России».

После этого всю подоплеку — уже в закрытом режиме — участникам заседания пояснил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По данным “Ъ”, он подробно рассказал, почему обвинения в том, что РФ нарушала условия договора, не имеют под собой оснований. И заверил: «Именно США стали могильщиками РСМД, в результате чего мир оказался у опасной черты, есть угроза полномасштабной гонки вооружений».

Список претензий к Вашингтону рос с каждым докладом. Вторым на закрытой части заседания выступил приглашенный гость, вице-премьер и глава МВД Сербии Небойша Стефанович. Николай Патрушев назвал его представителем страны, «на примере которой можно увидеть яркую картину агрессивной политики США в отношении отдельно взятого государства». Господин Стефанович не разочаровал, рассказав о действующих в его стране СМИ, которые «напрямую финансируются госструктурами США». О том, что США при помощи ряда НКО пытаются склонить общественное мнение к членству в НАТО. И о том, что на некоторых акциях оппозиции были замечены сотрудники посольства США.

«Доминирование на принципах цифрового неоколониализма»

Затем участники заседания вышли в киберпространство. Заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов обвинил Вашингтон в стремлении господствовать в этой среде, диктуя другим странам правила поведения. По его словам, США шпионят за другими странами («Об этом мы знаем благодаря Эдварду Сноудену»), используют «доктринальные установки в сфере госзакупок» («"Неправильным" поставщикам запрещают участвовать в закупках, что произошло с "Лабораторией Касперского", которую грубо выдворили с американского рынка»), требуют от иностранных правоохранительных структур помощи в поимке лиц, «которых Вашингтон назначил преступниками». Опасения у Совбеза РФ вызывают и планы американских силовиков «усиливать взаимодействие с частными компаниями — для преодоления технологических барьеров при расследовании киберугроз». «Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что речь идет о дешифровке персональных данных граждан. Это будет осуществляться и в отношении граждан других стран — а значит, и нас с вами»,— предупредил Олег Храмов.

Еще одна претензия — «воспрепятствование попыткам осуществлять национальный суверенитет в киберпространстве». «Такие устремления обусловлены желанием Вашингтона сохранять влияние в мире, вести пропаганду американского образа жизни — а фактически вмешиваться в дела суверенных государств. Для этого США нужен интернет в его нынешнем виде»,— разъяснил Олег Храмов. И уличил американцев в стремлении «свести на нет попытки так называемых авторитарных государств (к которым они самолично отнесли Россию, Китай, Иран, КНДР и ряд других государств) взять под контроль национальные сегменты интернета». Представитель Совбеза резюмировал, что «стратегическая цель США — доминирование на принципах цифрового неоколониализма». А метод — «деление стран на союзников, по сути, вассалов, и противников, в борьбе с которыми допустимо все».

От холеры до чумы

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов посмотрел на ситуацию со своей колокольни, напомнив: «США — самый крупный обладатель химического оружия». Военный сказал, что Вашингтон не раз переносил сроки его уничтожения, в том числе мотивируя это недостатком средств, «что необоснованно для богатейшей страны мира». «Запасы США на 1 ноября этого года составляют почти 2 тыс. тонн отравляющих веществ. При этом полторы тонны названы "Другими отравляющими веществами". Может, это "Новички"?» — задал вопрос господин Кириллов, напомнив о веществе, в использовании которого против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Запад обвиняет Россию.

Глава несилового ведомства — Роспотребнадзора — Анна Попова выступила перед силовиками из стран СНГ не менее решительно. Говоря о нарастании биологических угроз, она тоже нашла «руку Вашингтона». «Ближневосточный респираторный синдром, новый грипп птиц с высочайшим пандемическим потенциалом, лихорадка Эбола в Западной Африке, лихорадка Зика в Южной Америке, холера на Ближнем Востоке, чума на Мадагаскаре, полиомиелит в Сирии…» — перечислила она список угроз. «Я не буду делать на этом особый акцент и погружаться в суть возникающих проблем… Но по непонятному совпадению… Посмотрите на две карты. Первая — расположение почти 200 так называемых наблюдательных лабораторий США — военных и гражданских. Вторая — зоны возникновения новых эпидемиологических угроз»,— пояснила госпожа Попова. Совпадение на картах говорило само за себя.

После этого Анна Попова остановилась на ситуации в странах-соседях — Грузии и Украине. Отметив, что «потеря биологического суверенитета ведет к значимым потерям человеческих ресурсов», она привела пример: в 2003 году в Грузии упразднили санитарно-эпидемиологическую службу, которая была заменена «одной лабораторией, выстроенной США». И в итоге в стране начались вспышки конго-крымской геморрагической лихорадки и сибирской язвы. Негативным примером стала и Украина, где начались эпидемии кори и дифтерии.

Затем госпожа Попова рассказала об исследованиях двойного применения, которые ведутся в мире — в частности, в сфере множественной лекарственной устойчивости к антимикробным препаратам. «Появляются микроорганизмы, которые устойчивы ко всем видам антибиотиков, патогенные микроорганизмы, которые меняют свои свойства и становятся более "злыми". Ведутся исследования в области селекции "штаммов-химер", которые преодолевают иммунитет человека, а также эксперименты с внесением в насекомых генетических изменений, позволяющих превращать их в удобные контейнеры для переноса возбудителей болезней»,— рассказала глава Роспотребнадзора. И, продолжая рассказ о новых технологиях, добавила: беспилотные средства доставки таких насекомых-мутантов в нужные районы для распространения эпидемий уже «описаны в патентах и используются».

После перерыва слово наконец дали представителям стран СНГ. Большинство из них говорили об успехах в борьбе с терроризмом, а также соглашались с опасностью химического и биологического оружия. Поднятую Анной Поповой тему биолабораторий не мог обойти стороной секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. «Лаборатория действует сугубо в нашей юрисдикции и укомплектована исключительно местными специалистами»,— заверил он, отметив: по этой теме с российской стороной налажен диалог. Между тем, как известно, соглашение о доступе российских специалистов в упомянутую биолабораторию до сих пор не подписано (см. “Ъ” от 12 ноября). На этом фоне наиболее выигрышно вчера выглядел глава Совбеза Киргизии Дамир Сагынбаев, напомнивший Николаю Патрушеву и другим участникам заседания: планы создания лаборатории, подобной армянской, в его стране когда-то прорабатывались, но от них отказались раз и навсегда.

Павел Тарасенко