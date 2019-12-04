Ульфат Мустафин утвердил цены на эвакуацию бесхозных машин со дворов

Сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин своим постановлением утвердил цены на эвакуацию на штрафстоянку бесхозных автомобилей со дворов. Оператором этих работ определено МБУ по благоустройству и содержанию автопарковочных мест, в распоряжении которого находятся четыре штрафстоянки.

Владельцам эвакуированного транспорта придется заплатить за эвакуацию от 750 руб. (за мотоцикл) до 4,5 тыс. руб. (за негабаритный транспорт). Стоимость эвакуации легкового автомобиля весом до до 1,5 т определена в 1,5 тыс. руб., весом до 3,5 т — 3 тыс. руб. Сутки хранения транспортного средства на штрафстоянке обойдутся в 50 руб., следует из документа.

В августе мэрия приняла постановление о порядке выявления, перемещения и утилизации брошенного транспорта во дворах, которое позволяет после уведомления, опубликованного на сайте администрации, вывозить такой транспорт на штрафстоянки. На добровольное перемещение автомобилей со двора их владельцам дается 10 дней.

В октябре в мэрии сообщали, что составили протоколы на принудительный вывоз со дворов более 300 транспортных средств.

Ирина Самойлова