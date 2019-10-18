Ижорские заводы отгрузили оборудование для АЭС в Бангладеш

ПАО «Ижорские заводы» (входит в Группу ОМЗ), завершили изготовление и отгрузили четыре гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны реактора для первого энергоблока строящейся АЭС Руппур (Бангладеш).

Как сообщили в компании, в рамках заключенного в 2017 году контракта, помимо четырех гидроемкостей САОЗ петербургское предприятие должно изготовить и поставить заказчику также восемь гидроемкостей системы пассивного залива активной зоны реактора (СПЗАЗ) и компенсатор давления. В настоящее время на АЭС Руппур осуществляется подготовительная стадия строительства энергоблоков №1 и №2 с реакторами ВВЭР-1200. «Ижорские заводы» совместно с Волгодонским филиалом АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» и филиалом АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» изготовят и поставят на строящуюся станцию ключевое оборудование реакторного зала.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в апреле «Ижорские заводы» изготовили и отгрузили в Бангладеш детали для крепления компенсатора давления, площадку из состава закладных шахт ревизии для первого энергоблока АЭС и детали для второго.