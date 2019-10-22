Ижорские заводы отгрузили оборудование для заводов «Татнефти»

ПАО «Ижорские заводы» (входят в группу ОМЗ) осуществили отгрузку реактора гидроочистки дизельной фракции для установки гидроочистки средних дистиллятов комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ПАО «Татнефть».

Как сообщили на предприятии, оборудование изготовлено в рамках контракта, заключенного с компанией ООО «ОНХ-Холдинг» в 2018 году. В июле текущего года «Ижорские заводы» также отгрузили «Татнефти» реактор гидроочистки керосина, реактор предварительной очистки и колонну горячего сепаратора высокого давления.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в середине октября «Ижорские заводы» отгрузили очередную партию оборудования для строящейся АЭС Руппур в Бангладеш.