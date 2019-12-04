Forbes Life рассказал о виноделии Пумпянских Уральские бизнесмены в 2008 году купили виноградники во Франции

Журнал Forbes Life рассказал об известных российских предпринимателях, имеющих виноградники во Франции и создающих собственное вино по европейским канонам. В частности, речь идет о владельце группы «Синара» и ТМК Дмитрии Пумпянском и его сыне Александре.

Как рассказал изданию Александр Пумпянский, виноградники на Средиземноморском побережье Франции они приобрели в 2008 году. Их поместье в Лангедоке называется Prieure de Saint Jean de Bebian. «Нам было интересно открыть новые возможности. Вино — особый бизнес, тут нельзя мыслить только инвестициями, здесь важно такое понятие, как удовольствие»,— пояснил Пумпянский-младший. В поместье он приезжает минимум раз в месяц, а в сезон бывает чаще.

«Мы понимали, что это знаковая винодельня для региона, с большой историей и репутацией, которую нельзя испортить. Поэтому первые годы присматривались»,— рассказал Александр Пумпянский.

В 2015 году Пумпянские построили новые винные погреба. Через два года после покупки виноградников начали переход на биотехнологии — отказались от обработки гербицидами. В 2016 году Prieure de Saint Jean de Bebian впервые разлил вина в бутылки со знаком bio.