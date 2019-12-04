На АвтоВАЗе заявили о росте продаж Lada на 0,6%

В январе-ноябре 2019 года на российском рынке продано 326,6 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 0,6%. Об этом в среду сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

В ноябре 2019 года реализовано 31,2 тыс. автомобилей Lada. По собственной оценке компании, доля российской марки на авторынке страны составляет около 20,5%.

Самой популярной моделью стала Lada Granta. В январе-ноябре 2019 года на ней остановили выбор более 121,2 тыс. российских покупателей, что на 29,3% превышает аналогичный показатель прошлого года. В октябре было продано 12,5 тыс. машин этой модели. За 11 месяцев текущего года также реализовали 100,5 тыс. автомобилей Lada Vesta (рост – 3,9%).

Андрей Сазонов