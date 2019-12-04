Суд признал незаконным снятие с должности главы фракции КПРФ в заксобрании Алтая

Октябрьский райсуд Барнаула удовлетворил исковые требования первого секретаря Алтайского краевого комитета КПРФ Марии Прусаковой, оспорившей снятие ее с должности главы фракции в заксобрании региона.

«Что и требовалось доказать! Суд признал незаконным смену руководителя фракции КПРФ в 2018 году в Алтайском краевом законодательном собрании»,— сообщила она на своей странице в соцсети. Она отметила, что суд признал недействительным собрание фракции КПРФ от 14 мая 2018 года. «Не легитимность собрания была очевидна сразу и заявлена руководству АКЗС. Однако председатель заксобрания Александр Романенко — руководитель партийного отделения "Единая Россия" — проигнорировал аргументы не принимавших участия в голосовании депутатов фракции. Он утвердил решение о назначении нового руководителя»,— написала Мария Прусакова.

Главой фракции КПРФ в АКЗС тогда был назначен Максим Талдыкин. В мае 2019 года фракция вернула Марию Прусакову на пост руководителя депутатского объединения в парламенте. «Несмотря на то, что позже руководящее место было мне возвращено, мы приняли решение не отказываться от иска. И вот суд подтвердил, что Талдыкин занимал свой пост несколько месяцев незаконно»,— отметила госпожа Прусакова.

Подробнее о конфликте — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Сложили партбилеты на плаху»

Оксана Павлова