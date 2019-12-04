Маслозавод «Донское Золото» снова выставили на торги

Имущество некогда крупного ростовского производителя растительного ООО «Донское золото» снова выставлено на торги за 3,95 млрд руб. Соответствующая. В документе указано, что на продажу выставлено имущество, находящееся в залоге у банка «Траст»: земельные участки, производственные здания, оборудование и автомобили.

Ранее имущество завода уже выставлялось на торги, но они не состоялись из-за отсутствия заявок. Тогда начальная цена маслозавода составляла 4,3 млрд руб.

Напомним,«Донское золото» признали банкротом в октябре 2018 года с открытием конкурсного производства. Залоговым кредитором банкрота с требованием более 4,3 млрд руб. является банк «Открытие». Экс-руководителей предприятия требуют привлечь к субсидиарной ответственности на 826 млн руб. До банкротства компания выпускала подсолнечные масла под брендами «Донское золото» и «О’Масло». Продукция завода экспортировалась в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Дарья Голякова