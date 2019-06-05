Маслозавод «Донское золото» выставили на торги за 4,4 млрд рублей

В Ростовской области выставили на торги обанкротившегося маслозавода ООО «Донское золото». Начальная цена составляет 4,3 млрд руб., сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В документе указано, что на продажу выставлено имущество, находящееся в залоге у банка «Траст»: земельные участки, производственные здания, оборудование и автомобили. Торги назначены на 16 июля 2019 года.

Напомним,«Донское золото» признали банкротом в октябре 2018 года с открытием конкурсного производства. Залоговым кредитором банкрота с требованием более 4,3 млрд руб. является банк «Открытие». Экс-руководителей предприятия требуют привлечь к субсидиарной ответственности на 826 млн руб. До банкротства компания выпускала подсолнечные масла под брендами «Донское золото» и «О’Масло». Продукция завода экспортировалась в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Кристина Федичкина