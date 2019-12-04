Сменился глава комитета по культуре Курской области

И. о. председателя комитета по культуре администрации Курской области Валерий Яковлев освобожден от должности «по собственной инициативе», сообщает пресс-служба обладминистрации. Помимо временного руководства комитетом он был замом его председателя и начальником отдела культурно-досуговой деятельности, эти должности он также освободил со 2 декабря.

С 3 декабря зампредом комитета и начальником этого отдела назначена Юлия Полетыкина, на которую также было возложено исполнение обязанностей главы комитета по культуре.

Должность главы комитета стала вакантной с июня, когда ее освободила Елена Яковлева. Как сообщалось, причиной ее отставки могло быть письмо, направленное врио губернатора Роману Старовойту представителями культурной среды региона. Они якобы попросили обратить внимание на непростую ситуацию в сфере культуры в регионе, связав проблемы с личностью госпожи Яковлевой. Они якобы попросили обратить внимание на непростую ситуацию в сфере культуры в регионе.

Сергей Калашников