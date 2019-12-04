«Татспиртпром» потратит на рекламу пива на матчах «Ак Барса» 5 млн рублей

Компания «Татспиртпром» разместила тендер на оказание услуг по рекламе безалкогольного пива «Белый Кремль» во время домашних матчей хоккейного клуба «Ак Барс» в сезоне 2019/2020. Начальная цена составила 5 млн руб. Победителем тендера стало ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть – Ак Барс».

В частности, «Татспиртпром» потратит 3 млн руб. на размещение брендированной промо-стойки, персонала в брендированной форме с правом раздачи рекламных материалов и брендирование пивного оборудования на стационарных и передвижных точках продаж пивной продукции. Размещение логотипа «Белый Кремль безалкогольное» на медиа-борту ледовой площадки во дворце «Татнефть Арена» обойдется заказчику в 800 тыс. руб., упоминание «Татспиртпрома» в тексте ведущих и интеграция продукции торговой марки «Белый Кремль Безалкогольное» в студии «Ак Барс ТВ» — в 309 тыс. руб., размещение логотипа «Белый Кремль Безалкогольное» на медиа-кубе в «Татнефть Арене» в день хоккейного матча — 250 тыс. руб.

За рекламу пива «Татспиртпром» должен ежемесячно переводить ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть – Ак Барс» по 833 тыс. руб. до 20 апреля 2020 года.

"Ъ-Казань"