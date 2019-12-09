Сани, пони, кони

Причин приехать в Доломитовые Альпы может быть много. Кто-то навсегда влюбился в сюрреалистические цвета, в которые окрашиваются горы на закате, и не готов променять этот вид ни на что другое. А для кого-то просто не существует альтернативы — что ни выбери, все равно будет тянуть туда, где однажды было хорошо. В регионе Доломиты Суперски действительно здорово отдыхать с детьми — и не только потому, что в местный ски-пасс входит сразу 1200 км горнолыжных трасс.

Зимой всегда хочется сказки, особенно в рождественскую и новогоднюю пору. В Южном Тироле на границе Италии и Австрии тесно переплетены языки и традиции: в этих местах говорят на ладинском, итальянском и немецком. К радости наших туристов, рождественские рынки не закрываются 24–25 декабря, как во многих других местах, а открыты до Бефаны — 6 января, католического Богоявления (собственно, имя Бефаны — это и есть «Богоявление», «Epifania», только слегка искаженное). Компактные рынки из нескольких шале есть на многих горнолыжных курортах региона — в Валь-Гардене, Альта-Бадии и Сан-Кандидо. А настоящая большая рождественская ярмарка ежедневно (кроме 25 декабря) открыта в Брунико — колоритном средневековом городке. В морозный день особенно приятно заглянуть на ярмарку после катания, чтобы попробовать горячий суп, приготовленный прямо в хлебе, согревающие напитки и гастрономические изыски региона. Среди самых популярных южнотирольских подарков — вязаные и валяные вещи, специи, чаи с альпийскими травами, копчености, сладости, а также необычные новогодние украшения. Совсем маленьких детей будет непросто отвлечь от бесконечного катания на паровозе или пони. Рождественские рынки есть и в других городах региона: Больцано (там находится самая большая ярмарка в Италии), Брессаноне, Мерано и Випитено.

Отдыхать в Доломитах всей семьей хорошо и удобно не только из-за насыщенной развлекательной программы. Поставить малышей на лыжи можно, не поднимаясь наверх — простые учебные трассы есть на многих курортах прямо в центре: в Ла Вилле (Альта-Бадия), Сан-Виджилио-ди-Мареббе (Кронплатц), Кампителло (Валь-ди-Фасса) и Валь-Гардене. Детей постарше (обычно от 3 лет) развлекают и учат кататься в многочисленных лыжных детских садах и школах. Бонус: дети до 8 лет включительно катаются на лыжах бесплатно (для оформления ски-пасса потребуется паспорт ребенка). Те, кто уже уверенно стоит на лыжах, могут наслаждаться разнообразным катанием: над каждым из курортов есть много синих и красных трасс.

Подросткам часто скучно просто кататься на горных лыжах и сноубордах вместе с родителями. Разнообразить отдых, добавить немного адреналина и положительных эмоций можно, отправившись в развлекательные парки и на специальные склоны. Практически на всех курортах можно устроить состязание в параллельном слаломе или в гигантском слаломе с хронометражем, а потом посмотреть видеозапись. Или же попробовать свои силы в ски-кроссе — некоторые из этих трасс не такие простые, как может показаться на первый взгляд. Сноубордисты оценят по-настоящему интересные сноупарки со всевозможными препятствиями. А вечером, если останутся силы, стоит покататься на санках.

Еще одно забавное развлечение — катание на лыжах за упряжкой лошадей. Начав свой день с подъема на Лагацуой — живописный горный массив между курортами Кортина-д`Ампеццо и Альта-Бадия, стоит проехать по сказочно красивой трассе длиной 8,5 км. Эта часть путешествия заканчивается в долине Фанес, а до ближайшего подъемника в Арментароле туристов везут за собой лошади — совсем как встарь, когда современных канатных дорог еще не было. Единственная загвоздка: родителям стоит быть готовыми к тому, что этот маршрут придется повторять. И, возможно, не один раз.

Алина Трофимова