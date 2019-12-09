Без боли и с улыбкой

В 2018 году группа компаний Q-Nella на базе клиники «Анатомия улыбки» открыла детское отделение, которое за короткий срок благодаря активной и успешной работе переросло в самостоятельную детскую клинику Q-Nella Kids.

На что стоит обратить внимание? Прежде всего важно, что в клинике собрано новейшее стоматологическое оборудование, включая микроскопы Carl Zeiss, здесь открыто полноценное анестезиологическое отделение, работает команда специалистов всех направлений: детские хирурги, терапевты, гигиенисты и ортодонты.

Ни для кого не секрет, что сегодня распространенность кариеса среди детей достигает 95%. Виной тому разные факторы, в том числе доступность быстрых углеводов и сахаров. В скандинавских странах в последнее десятилетие реализуется общенациональная программа по профилактике кариеса, отдельные этапы реализуются и в лучших клиниках России. Суть программы заключается в профилактических осмотрах, контроле питания детей в образовательных учреждениях, обязательных уроках здоровья в школах и садах. Юные пациенты клиники проходят профилактические осмотры раз в три месяца. Стоматологи подбирают для каждого гигиенические средства, включая фторсодержащие пасты, и прописывают программу профилактики исходя из особенностей ребенка.

В детской клинике Q-Nella Kids Фото: Анатомия улыбки

Достижения современной медицины позволяют лечить молочные зубы один раз и больше не перелечивать. Кариес — заболевание, которое при ранней диагностике поддается лечению в 100% случаев. В клинике применяют новый и прогрессивный мировой опыт — так, 60% пациентов стали обладателями коронок, что до сих пор вызывает удивление родителей. Эта практика пришла к нам из США более 15 лет назад, но по-прежнему редка в России. В Q-Nella Kids врачи дают гарантию на пломбы и коронки до смены зубов. Здесь лечат как молочные, так и постоянные зубы.

Все врачи клиники умеют работать с особыми детьми. Как правило, это пациенты с тяжелыми формами инвалидности. Такие пациенты обычно проходят лечение под наркозом. Слово «наркоз» пугает любого родителя. Но именно тщательный подход к оснащению операционной, слаженная работа анестезиолога и его ассистента позволяют проводить безболезненное и нетравмирующее лечение детей. Также под общей анестезией лечатся совсем маленькие дети и стоматофобы — те, кто панически боится зубных врачей.

В детской клинике Q-Nella Kids Фото: Анатомия улыбки

Если говорить о подростках, то один из самых важных врачей для них — ортодонт, ведь именно он определяет, какая улыбка у ребенка будет на выпускных фотографиях. Ортодонтическое лечение лучше начинать с раннего возраста, когда идет формирование челюстей. Так можно сократить срок ношения брекетов.

Подчеркнем: стоматолог — это не только зубы. Нередко посетителями клиники становятся пяти-семидневные малыши с проблемой короткой уздечки языка, которая не позволяет им нормально питаться и влечет целый ряд проблем, таких как недобор веса, колики, беспокойный, короткий сон. На помощь приходят детские хирурги-стоматологи, которые решают такого рода проблемы буквально за пять минут.

«Все лучшее детям» — для Q-Nella Kids это не просто расхожая фраза, а философия, настрой, с которым работают врачи клиники.

Ирина Мишина