Квест, театр, лаборатория

В детском клубе Vikiland «Коммерсантъ. Kids» отметил свой восьмой день рождения — маленькие гости приняли участие в шпионских квестах и провели опыты под чутким руководством «Химической лаборатории».

Английский театр «Энигма» представил постановку «Тайное королевство. Финал», а за музыкальную составляющую отвечали ученики Академии Игоря Крутого. Сладкие декорации торжества изготовили скульпторы компании «Конфаэль». Партнерами праздника выступили Toy.ru, Bioderma, Peek-a-boo, Splat, Nestle, Take a Bite и Belmond Grand Hotel Europe.

Со всей нежностью

Фото: Oscar et Valentine

Известный французский бренд детской одежды и аксессуаров Oscar et Valentine наконец появился и в России. Самые теплые, мягкие и красивые свитера, толстовки, комбинезоны, пледы, шапочки, шарфы, перчатки и худи из нежного стопроцентного кашемира для детей от рождения до 12 лет Oscar et Valentine теперь можно купить в ЦУМе, ДЛТ, Bosco Bambino и «Винни».

Самый первый внедорожник

Фото: Trailz Freedom

Stokke представил коляску будущего, которое уже наступило,— Trailz Freedom. Это настоящий внедорожник с футуристическим дизайном: сине-зеленый цвет напоминает северное сияние. Спать под звездами и не только малышу будет очень тепло и уютно благодаря специальному термовкладышу и водооталкивающему покрытию, которые в компании с уникальным раздвижным капюшоном защитят ребенка в любую непогоду.

Джунгли зовут

Фото: Twinset

Модная марка детской одежды Twinset Girl показала новинки предстоящего весенне-летнего сезона. Обещают, что будет ярко: нейтральные оттенки комбинируются с экзотическими принтами и создают образы, идеальные для легкого и запоминающегося лета. Особого внимания заслуживает капсула Mini Me: наряды для мам и дочек в одном стиле.

Мыльная опера

Серия средств для ухода за домом BioMio эффективно справляется с загрязнениями, не наносит никакого вреда окружающей среде и годится для людей с чувствительной кожей. Гипоаллергенные кондиционеры для белья c антистатическим эффектом придают мягкость ткани после стирки и уменьшают образование заломов. А жидкое мыло BioMio, содержащее 99% натуральных компонентов, не только очищает и увлажняет, но и стимулирует иммунные функции кожи, а потому идеально подойдет даже малышам.

Рождество во дворце

Фото: Le Royal Monceau

Хотите подарить детям рождественскую сказку? Тогда отправляйтесь в Париж в отель-дворец Le Royal Monceau — Raffles Paris. До середины февраля терраса отеля превращается в рождественскую ярмарку со своей каруселью, невероятным декором и самыми вкусными на свете десертами. В этом году шеф-кондитер Пьер Эрме особенно постарался, создав праздничный десерт, выполненный в форме колеса обозрения, который полностью покрыт шоколадом и украшен пирожными макарон, нугой и карамелью.

В Греции все есть

Фото: Costa Navarino

Подсказываем отличное направление для семейного отдыха — Мессиния, Коста-Наварино, пятизвездный отель The Westin Resort! Занятия здесь найдутся для всех: малышей можно оставить под присмотром заботливых нянь в садике, подростков отдать в секцию по футболу или на уроки гольфа. А еще в Коста-Наварино появились археологическая и флористическая программы: дети смогут побывать на настоящих археологических раскопках и попробовать себя в роли садоводов.

В цветах наступающего года

Фото: Evika Kids

Испанская детская марка Evika Kids появилась только в этом сезоне и сразу приобрела популярность благодаря запоминающимся моделям, интересным цветовым решениям и эффектному сочетанию: плотный белоснежный хлопок и розовый пух марабу. Так что, если вы ищите платье на предстоящие праздники для своей маленькой феи, вам точно сюда. Тем более по Восточному календарю Новый год надо встречать в белом и серебре, а у Evika Kids в этих цветах представлены просто фантастические платья.

Кроссовки с экраном

Фото: Geox

Отличный подарок для подростка к Новому году — инновационная модель кроссовок Geox XLed со светодиодным экраном в подошве. Объект желания тысяч мальчишек и девчонок в этом сезоне вышел в обновленной, низкой версии. Левая кроссовка имеет четыре режима световых сигналов, которые можно выбирать с помощью встроенной в язычок кнопки, а светодиодный экран в подошве правой кроссовки поддерживает текстовые символы — написать свое имя можно через Bluetooth, скачав на смартфон специальное приложение.

Герои под елку

Фото: Hasbro

Малыши, конечно, будут ждать под елкой любимых героев из недавно вышедшего диснеевского мультхита «Холодное сердце-2». Hasbro уже представили новую серию кукол, аксессуаров и игровых наборов. Уверены, что главным объектом желаний всех девчонок без исключения станет четырехэтажный замок Эренделла.

Блестящий вариант

Фото: Age of Innocenece

Если в списке подарков на Новый год фигурируют хрустальные башмачки Золушки или блестящие туфельки принцессы, то мы их для вас уже нашли. Вот они — изысканные лодочки от Age of Innocenece, специально созданные для малышей, которые верят в волшебство, и девочек постарше, следующих последним трендам моды.

Тепло и модно

Фото: Inuikii

Самая теплая и при этом стильная обувь для родителей и детей — это, конечно, Inuikii. В коллекциях швейцарского бренда, с легкостью завоевавшего модный мир за последние пару сезонов, невероятное разнообразие расцветок и моделей, но неизменны лишь толстая подошва и натуральная овчина внутри.

О вкусах не спорят

Вкусная коллекция органических продуктов для малышей Peek-a-boo пополнилась соком прямого отжима с очищенной водой в упаковке no-spill (носик в такой упаковке снабжен специальным силиконовым клапаном, и сок не проливается). Новинка представлена тремя вкусами — яблоко, груша и яблоко с черносливом — и разработана с учетом физиологических особенностей самых маленьких гурманов.

Цвет имеет значение

Фото: Kraftway

В клинике Kraftway малыши могут сами выбирать цвет пломбы: от золотой до лимонной или даже ежевичной. Пломбы с поэтическим названием Twinky Star («Мерцающая звезда») отличаются не только красотой, но и отличным качеством. Материал выделяет ионы фтора в ткани зуба, укрепляя и защищая его от появления вторичного кариеса, прекрасно прилегает к стенке зуба. Twinky Star биосовместимы с его тканями, долговечны и устойчивы к механическим повреждениям.

Спортивные резервы

Фото: Crocus Fitness

В клубе «Crocus Fitness Курская» на Земляном Валу открылись новые детские секции: гребля, йога, баскетбол, тайский бокс, хип-хоп, ОФП, кикбоксинг, современные танцы, кроссфит, антигравити и многое другое. И что самое приятное, вам не нужно будет приобретать для ребенка клубную карту: маленькие спортсмены могут посещать те занятия, которые им нравятся. Ну а после тренировок всегда можно расслабиться в большой зоне отдыха с соляной комнатой, джакузи, ледогенератором и тропическим душем.

Мультивлоги

Фото: предоставлено tvzavr

Посетители детского города профессий «Кидбург» попробовали себя в роли влогеров. 7 декабря под руководством команды онлайн-кинотеатра tvzavr прошло интеллектуально-развлекательное мероприятие «Zavrомания».

Особую атмосферу праздника создали главные герои мультсериала «Смешарики», а десятилетняя популярная влогерка Ярослава Якушева рассказала, как рождаются видеосюжеты. Каждый пришедший смог снять собственный мультипликационный влог. А еще дети отправились в увлекательное приключение на космолете и побывали в параллельной VR-реальности. Киностудия tvzavr в «Кидбурге» открыта для всех желающих в Центральном детском магазине на Лубянке.

Теплая компания

Фото: Bogaboo

Марка Bugaboo продолжает радовать очень красивыми и качественными аксессуарами для колясок. Одна из последних новинок — теплый плед в трех натуральных оттенках из мериносовой шерсти, сертифицированный австралийской компанией Woolmark. Данный сертификат гарантирует, что изделие не вызывает аллергию, а в его составе нет химических красителей.

Кубик мира

Фото: Lego Group

Lego Group совместно с известным британским музыкантом Марком Ронсоном запускает кампанию «Построй свой мир», призванную развивать креативность и творческие способности детей. Присоединиться к кампании могут дети со всего мира: для этого нужно создать, используя детали Lego, свое собственное изобретение — дом, гаджет, нужное в быту устройство, а затем разместить его фото в приложении Lego Life или на официальном сайте компании.