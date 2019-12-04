В суд поступил иск об отмене выборов в МО «Светлановское»

Бывший кандидат в муниципальные депутаты в МО «Светлановское» Даниил Кен подал иск (документ имеется в распоряжении редакции) в Выборгский районный суд, в котором потребовал отменить выборы в 27 избирательном округе. Он ссылается на то, что избирательная комиссия данного муниципалитета отменила его регистрацию до вступления в силу соответствующего решения суда.

Как указал господин Кен на своей странице в Facebook, отмена его регистрации была утверждена ИКМО 6 сентября, на основе решения суда 5 сентября. При этом кандидат пояснил, что решение суда вступило в силу только 1 октября.

Даниила Кена сняли с выборов за якобы экстремистские посты «Вконтакте». На них были изображены фотографии листовок некоего «Общества патриотов Ленинграда», на которых ветеран Геннадий Смирнов (умерший шесть лет назад) жалуется на реабилитацию нацизма господином Кеном. На этих листовках была нацистская символика. Второй причиной была запись в Twitter Даниила Кена — «судью Николаеву (ранее отказавшую ему в регистрации — “Ъ-СПб”) посадят, а доступ на выборы будет открыт для всех».