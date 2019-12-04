Пьяный сельчанин с пистолетом напал на главу сельсовета в Нижегородской области

В Шеманихинском сельсовете (Краснобаковский район, Нижегородская область) задержали пьяного местного жителя, который пришел в кабинет главы администрации поселения Алексея Дорофеева с пистолетом. Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, посетитель приставил оружие к голове чиновника и пригрозил убить его.

Алексей Дорофеев оказал сопротивление пьяному посетителю, и в результате борьбы пистолет выстрелил. Глава сельсовета отобрал оружие у нападавшего. Прибывшие на место происшествия полицейские успели задержать посетителя около здания администрации. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По информации телеканала РЕН-ТВ, угрожавший убийством сельчанин – местный бизнесмен Вадим Терехов, который хотел решить «земельный спор». По информации «СПАРК-Интерфакс», Вадим Терехов владеет 50% долей компании ООО «Триумф» (поселок Шеманиха), которая занимается лесозаготовками.

Анастасия Еремина