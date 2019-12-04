Массовку собрали по чатам

Программу реновации предлагали поддержать за 1 тыс. руб. — москвичи уверены, что разоблачили платную массовку для публичных слушаний. Активисты утверждают, что «сторонников» программы нанимали за деньги. Массовка должна была посетить публичные слушания и одобрить проект реконструкции Хорошево-Мневников. Прописка в другом районе и даже отсутствие российского гражданства не были препятствием. Как это должно было работать? С подробностями Иван Корякин.

Почти треть обращений в мэрию касается реновации, недавно отчитались власти. Актовые залы, где проходят публичные слушания, обычно с трудом вмещают неравнодушных. Волнение достигает таких пределов, что москвичи даже забывают названия собственных районов. Этот ролик сняли активисты Хорошево-Мневников накануне публичных слушаний по реновации. А его герои, возможно, действительно без адреса не то что московского, но даже российского.

Активисты ручаются за достоверность: они непросто подслушали разговор на улице, но провели спецоперацию — внедрились в чаты массовки. Разумеется, инкогнито, как, например, Максим Козловский: «Я представился женщиной, отправил фотографию, писал, что хочу в массовку, и, собственно говоря, влез в этот чат. Там обсуждалась репетиция массовки на публичные слушания в Хорошево-Мневниках».

Собирались в клубе Совета ветеранов Савеловского района, утверждают активисты. За репетицию они получали 500 рублей. Еще 700 руб. — за публичные слушания. Позже ставки выросли: за участие готовы были заплатить 1,5 тыс. руб.— и это уже в три раза больше, чем зрителям «Время покажет» на Первом канале, по данным сайта Массовки.net, хотя задачи те же, что и у гостей политических ток-шоу.

Стараемся скандировать: «Мы за реновацию! За реновацию!». Сильно поддерживать, хлопать

За такую активность «профессиональным жителям» обещали доплачивать. Деньги предлагали и жительнице Хорошево-Мневников Евдокии: «В этом чате мне предложили за 300 руб. задать вопрос на слушаниях. Мне его прислали, я должна была его выучить, прийти на репетицию и рассказать, как бы я толкала эту речь».

Но репетиция не состоялась — агенты раскрылись прямо во время собрания массовки у «Атриума» на Курской.

— Вы не скажете, а деньги-то когда в итоге? — Ну, вы сейчас сказали, не спрашивайте нас про деньги. Когда деньги-то в итоге, мы так и не поняли? — А за что?

Тогда же активисты познакомились с «художественным руководителем»: девушку, как они утверждают, зовут Стефания Галанина, пользователь «ВКонтакте» с таким именем администрирует группу «Кастинги Стефании». Там ищут, например, мужчин «с красивой фигурой на роль брутальных пожарных» для шоу братьев Сафроновых. Сколько получила сама девушка и от кого, неизвестно. Муниципальному депутату Вадиму Коровину пришлось считать самому: «Там же три адреса, нужны везде люди. В каждый зал — минимум по 100 человек. А еще организация зарабатывает — это же обычная контора по организации кастинга — 1-2 млн руб.».

Но обидно не за деньги, а за то, что эти люди влияют на принятие градостроительных решений, а Евдокии из Хорошево-Мневников потом с этим жить: «Я не согласна с тем, что за меня какие-то непонятные люди, практически все приезжие и без российских паспортов, будут решать, как мне жить, какая будет моя среда обитания, какой высотности дома будут строиться у меня под окнами».

Слушания по реновации прошли в Хорошево-Мневниках накануне. Вопреки ожиданиям, относительно спокойно, не учитывая криков «позор» и освистывание проекта, жители не хотят уплотнения застройки. Массовка, видимо, не пришла. А ведь в следующий раз она наверняка попросит больше: публичные слушания в Москве становятся все более опасным мероприятием. В Хорошево-Мневниках по программе реновации планируют снести 164 тыс. кв. метров жилья, а вместо них построить 500 тыс. кв. метров. В управе района не смогли предоставить “Ъ FM” оперативный комментарий.