ЦУМ оденет детей в люкс

ЦУМ станет крупнейшим продавцом детского люкса. Универмаг планирует выделить под этот сегмент весь этаж — почти 7 тыс. кв. метров. Как пишет газета «Ведомости», там будут корнеры с детскими коллекциями Dolce & Gabbana, Baby Dior, Gucci и других брендов. Также на этаже построят развлекательный центр и кафе. Зачем это нужно торговому центру? И кто покупает детскую одежду от мировых дизайнеров? Об этом Владислав Викторов и Анна Никитина.

Кожаная куртка за 52 тыс. руб., рубашка из денима за 20 тыс. руб. и резиновые шлепанцы за 12 тыс. руб.— это ассортимент детской коллекции Dolce & Gabbana. Для тех, кто помладше, товары тоже представлены в изобилии. Например, эксклюзив от Gucci — комплект нагрудников за 16 тыс. руб. или одеяло с фирменными полосками — 23,3 тыс. руб. В следующем году все это можно будет купить в одном месте — на пятом этаже ЦУМа. Покупатели такого люкса привыкли ни в чем не отказывать детям. Так делает, например, старший партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский: «Разве я могу считать все деньги для своего ребенка? У меня есть папина обязанность — я даю кредитную карточку, ребенок выбирает все, что хочет. Нравятся какие-то идиотские совершенно кеды с огромными каблуками. Что делать? Надо купить, потому что модно и ребенок говорит, что это красиво».

Спрос на детские товары в ЦУМе высокий. Как говорят представители универмага, только за этот год продажи выросли на треть в офлайне и на 120% — в интернете. В целом на детскую одежду и обувь в торговом центре приходится 7,5% от всех продаж. В планах у ЦУМа утроить этот показатель. Если все пойдет хорошо, универмаг сможет даже конкурировать с соседствующим «Детским миром» на Лубянке, считает руководитель интернет-проекта FashionEducation Ирина Каримова: «Родители никогда не будут экономить на детях. Рынок люксовых товаров занимает порядка 10% общего рынка.

В любой кризис это соотношение не изменяется.





Единственное, нужно учесть наличие рядом достаточно сильного конкурента — “Детского мира”. Если маркетологи ЦУМа сделают, действительно, очень интересную, правильную концепцию, успех этого пространства должен быть серьезным».

Представители универмага говорят, что цены на детские товары в ЦУМе на 5-10% ниже, чем в Европе, и на 30% ниже, чем в среднем по Москве. Но даже учитывая это, многие не готовы платить по 50 тыс. руб. за детское платье от итальянских дизайнеров, говорит модель и супруга банкира Александра Лебедева Елена Перминова: «Я не трачу большие деньги на детскую одежду, я, правда, покупаю качественные куртки и обувь. Дети так носят вещи, что на коленках ползают без остановки. Жалко покупать дорогие вещи — симпатичные и красивые, но просто в них нет смысла. Или платья для девочки: наденет она его два раза. Тратить такие деньги за маленький кусочек одежды странно».

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Детские коллекции уже давно входят в программы модных показов. На октябрьской Неделе моды в Москве такую одежду подготовили десятки дизайнеров, включая Валентина Юдашкина. А позже под это направление создали отдельное мероприятие — Детскую неделю моды. Но вид таких вещей часто вызывает вопросы, отмечает блогер Айза Анохина. Она предпочитает одевать детей в Zara и H&M: «На детей я готова тратить много, но не всегда делаю это и не всегда нравится стиль дорогих брендов, потому что у меня все-таки такие дети, которые одеваются в стрит-стайл: балахоны, рваные джинсы, но я очень люблю одевать своих детей стильно. У таких крутых брендов одежда в стиле около-классика или с какими-то стразами. Я не очень люблю, но костюмы, ботинки я могу взять. Если мне понравятся, например, детские джинсы Gucci, то я куплю».

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За рубежом, кстати, дорогие универмаги часто выделяют для детей большие пространства, например, в Harrods в Лондоне площадка работает весь год, а в парижском Lafayette ее открывают на Рождество. В России аналогов, а значит, и конкурентов для ЦУМа пока нет На пятом этаже ЦУМа, помимо корнеров с детской дизайнерской одеждой, будет отдел игрушек, ресторан и салон красоты.