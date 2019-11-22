У инвесторов наступил «Детский мир»

Основной акционер «Детского мира» АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в ходе SPO продают на Московской бирже 23,7% сети за 15,92 млрд руб. В результате доля «Системы» в компании снизится до 33,4%, РКИФа — до 9%, а доля бумаг в свободном обращении вырастет до 57,6%. Большинство покупателей — международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы и США.
АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) объявили итоги SPO «Детского мира». До сделки «Системе» принадлежало 52,1% компании, РКИФу — 14,03%, остальное — в свободном обращении. По итогам SPO инвесторам предложат 23,7%, или 175 млн, существующих бумаг. В результате доля «Системы» в «Детском мире» снизится до 33,4%, РКИФа — до 9%, free-float вырастет до 57,6%. Соорганизаторами и букраннерами сделки выступили Goldman Sachs, UBS, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».
Также развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных «Зоозавр». В январе—сентябре выручка группы выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA увеличилась на 18,5%, до 9,5 млрд руб.
«Система» планировала провести SPO «Детского мира», продав 5% акций, еще в конце 2017 года, но сделка не состоялась, так как «Роснефть» через суд арестовала активы АФК. После урегулирования разногласий с нефтяной компанией «Система» обсуждала продажу доли в «Детском мире» с рядом стратегических инвесторов. Среди претендентов назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и др. Но переговоры успехом не завершились. В сентябре Владимир Евтушенков заявил, что корпорацию не устраивает ценовое предложение.
Капитализация компании на вечер четверга была 68,72 млрд руб. По результатам SPO продающие акционеры «Детского мира» получат примерно 15,92 млрд руб., в том числе «Система» — 12,54 млрд руб.
В АФК сообщили, что наблюдали высокий интерес к «Детскому миру» со стороны российских и международных инвесторов. Большинство покупателей — это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы и США, заявил представитель корпорации. АФК планирует использовать средства в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств. Чистый долг АФК на конец июня был 217,9 млрд руб. «Система» и РКИФ приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) «Детского мира» на 180 календарных дней.
«Запуская сделку по предложению акций "Детского мира", мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении. Мы считаем, что наши цели достигнуты. АФК "Система" остается крупным акционером "Детского мира"»,— сообщил президент «Системы» Андрей Дубовсков. Генеральный директор РФПИ и генеральный содиректор РКИФа Кирилл Дмитриев ранее говорил, что РКИФ также планирует остаться крупным акционером «Детского мира» после завершения SPO.
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