У инвесторов наступил «Детский мир» «Система» и РКИФ продают на бирже акции сети почти на 16 млрд руб.

Основной акционер «Детского мира» АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в ходе SPO продают на Московской бирже 23,7% сети за 15,92 млрд руб. В результате доля «Системы» в компании снизится до 33,4%, РКИФа — до 9%, а доля бумаг в свободном обращении вырастет до 57,6%. Большинство покупателей — международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы и США.



АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) объявили итоги SPO «Детского мира». До сделки «Системе» принадлежало 52,1% компании, РКИФу — 14,03%, остальное — в свободном обращении. По итогам SPO инвесторам предложат 23,7%, или 175 млн, существующих бумаг. В результате доля «Системы» в «Детском мире» снизится до 33,4%, РКИФа — до 9%, free-float вырастет до 57,6%. Соорганизаторами и букраннерами сделки выступили Goldman Sachs, UBS, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».

На конец сентября «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии.

Также развивает сети ELC, ABC и магазины товаров для животных «Зоозавр». В январе—сентябре выручка группы выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA увеличилась на 18,5%, до 9,5 млрд руб.

«Система» планировала провести SPO «Детского мира», продав 5% акций, еще в конце 2017 года, но сделка не состоялась, так как «Роснефть» через суд арестовала активы АФК. После урегулирования разногласий с нефтяной компанией «Система» обсуждала продажу доли в «Детском мире» с рядом стратегических инвесторов. Среди претендентов назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева и др. Но переговоры успехом не завершились. В сентябре Владимир Евтушенков заявил, что корпорацию не устраивает ценовое предложение.

Стоимость одной акции «Детского мира» в ходе SPO была установлена на уровне 91 руб. За день до объявления предложения 14 ноября торги на Московской бирже закрылись по цене 96,3 руб. за бумагу, вчера — по 93 руб. за акцию.

Капитализация компании на вечер четверга была 68,72 млрд руб. По результатам SPO продающие акционеры «Детского мира» получат примерно 15,92 млрд руб., в том числе «Система» — 12,54 млрд руб.

В АФК сообщили, что наблюдали высокий интерес к «Детскому миру» со стороны российских и международных инвесторов. Большинство покупателей — это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы и США, заявил представитель корпорации. АФК планирует использовать средства в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств. Чистый долг АФК на конец июня был 217,9 млрд руб. «Система» и РКИФ приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) «Детского мира» на 180 календарных дней.

«Запуская сделку по предложению акций "Детского мира", мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении. Мы считаем, что наши цели достигнуты. АФК "Система" остается крупным акционером "Детского мира"»,— сообщил президент «Системы» Андрей Дубовсков. Генеральный директор РФПИ и генеральный содиректор РКИФа Кирилл Дмитриев ранее говорил, что РКИФ также планирует остаться крупным акционером «Детского мира» после завершения SPO.

Анатолий Костырев