Одежду из ЦУМа примерят в регионах

У ЦУМа появятся премиальные пункты выдачи заказов в регионах. Один из них откроется в Краснодаре. По данным РБК, он расположится в одном из жилых комплексов на площади в 120 кв м и будет вмещать в себя ресепшен, лаунж-зону и четыре примерочные. Второй пункт появится в Сочи в отеле Hayatt Regency. Его площадь — 75 кв м. Покупатели смогут бесплатно проконсультироваться с персональным ассистентом. Он подберет обувь и аксессуары.

Будут ли пункты выдачи в регионах пользоваться спросом? Генеральный директор фэшн-компании Real Profit Group Андрей Якоби считает новую концепцию удачной: «Традиционно крупные южные города России пользуются спросом среди люксовых магазинов, например, у основного конкурента ЦУМа — компании Bosco — давно есть монобрендовые магазины различных торговых марок в Сочи и в Краснодаре. Поэтому выбор городов с точки зрения нового формата абсолютно логичен.

Сейчас люксовый сегмент переживает не самые простые времена, и полноценно открываться в понятном и традиционном формате — это достаточно большой риск, требующий огромных инвестиции.

Такие небольшие премиальные пункты будут иметь успех. Формат 50-70 кв м более оправдан, поскольку требует минимальных вложений, но при этом позволит полноценно имитировать атмосферу бутика на месте».

Генеральный директор компании All about luxe Юлия Бевзенко считает, что пункты выдачи в регионах не помогут ЦУМу существенно нарастить продажи: «Такая идея полностью вписывается в концепцию изменения отношения к люксу. Это связано с тем, что новому поколению люкс в традиционном понимании абсолютно не интересен.Они хотят получить одежду, аксессуары соответствующего уровня, к которому они готовы, в определенном месте в конкретные сроки, поэтому здесь концепция будет работать на ура. Если же мы возьмем поколение X и старше, то, я не думаю, что это нововведение им понравится, просто потому что для такой группы людей валоризация своего “я” является ключевым мотиватором при покупке. Молодая аудитория, покупающая люксовые продукты в том числе через Instagram, вряд ли будет основным клиентом бренда».

Сейчас на онлайн-заказы в ЦУМе приходится 20%. 30% от всех покупок на сайте совершают в регионах. При этом средний чек там выше €545. В онлайн-магазине в Москве он составляет €490.

Яна Пашаева