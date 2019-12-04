В Сибири зафиксировали миграционную убыль населения

С января по сентябрь 2019 года миграционная убыль численности населения в Сибирском федеральном округе составила 5,9 тыс. человек. По данным Новосибирскстата, всего регион за это время покинули более 413,3 тыс. жителей, приехали в Сибирь только 407,4 тыс. человек.

Миграционный прирост статистики обнаружили в четырех сибирских регионах. Среди них — Новосибирская область, в которой наблюдается наибольший прирост населения — на 7,1 тыс. человек. В Томской области этот показатель составил 1,7 тыс., в Тыве и Республике Алтай — почти по 900 человек.

В остальных регионах Сибири за три квартала года наблюдалась миграционная убыль населения. Ниже всего этот показатель в Омской области — на 8,5 тыс. человек. В Красноярском крае миграционная убыль составила 3,7 тыс. человек, в Иркутской области — 1,6 тыс., в Кузбассе и Алтайском крае — по 1,2 тыс.

Напомним, в начале этого года Новосибирскстат сообщил, что миграционная убыль численности населения в Сибири составила 29 тыс. человек в 2018 году. По этому показателю лидером также была Омская область. Уехавших из региона жителей оказалось на 12 тыс. человек больше тех, кто в него приехал.

Вета Наумова