В России производители газировки будут добавлять в нее меньше сахара

Члены Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) и несколько производителей напитков 4 декабря подпишут Кодекс добровольных обязательств, сообщает газета «Ведомости». Среди пунктов кодекса фигурируют изменения в рекламной политике и снижение содержания сахара в напитках. Участниками соглашения планируют стать СПБН, PepsiCo, IDS Borjomi Russia, «Coca-Cola HBC Россия», УК «Черноголовка», «Холдинг аква» (производитель «Ессентуков») и др.

Положения кодекса, в частности, предполагают:

снижение содержания сахара в напитках в среднем на 10% до конца 2024 года;

ввод в ассортимент напитков в небольших упаковках (менее 500 мл);

размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме;

отсутствие рекламы в СМИ, основная аудитория (более 50%) которых — дети до 12 лет;

отсутствие раздачи бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.

По словам президента СПБН Максима Новикова, основная идея кодекса — стимулирование рационального потребления. Привести продукцию, ее маркировку и внутренние процедуры в соответствие с требованиями кодекса компании должны за год. Другие производители тоже могут присоединиться, но им на это будет отведено полгода.

Напомним, в августе в Высшей школе экономики проанализировали ожидаемый Минфином эффект от введения акциза на сахаросодержащие напитки. Эксперты пришли к выводу, что бюджет страны получит от такого налогообложения за три года не 80 млрд руб., как прогнозировалось министерством, а максимум 65 млрд.

Подробности — в материале “Ъ” «У газировки акциз не сахар».