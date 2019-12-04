WSJ: Германия может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура ФРГ склоняется к тому, что к убийству в Берлине грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили может быть причастна Россия, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Если это подтвердится, против России могут ввести «дипломатические или другие санкции», что угрожает энергетическому партнерству Москвы и Берлина.

Немецкая прокуратура может передать дело федеральному прокурору, который занимается делами по национальной безопасности, пишет WSJ. Ведомство уже определило подозреваемого, и, по сведениям издания, он может быть связан с властями России.

Напомним, Зелимхана Хангошвили убили 23 августа. К нему на велосипеде подъехал человек и несколько раз выстрелил ему в спину. По подозрению в убийстве арестован россиянин. В докладе Bеllingcat, The Insider, центра «Досье» и Der Spiegel утверждается, что российские власти могли помочь в создании ложной личности предполагаемого преступника.

Подробнее об убийстве читайте в материале “Ъ” «В Берлинском парке разобрались по-кавказски».