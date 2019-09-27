СМИ назвали убийство в Берлине гражданина Грузии спланированной операцией с участием РФ

Российские власти могли помочь в создании ложной личности предполагаемого преступника, арестованного за убийство грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом говорится в опубликованном докладе британского интернет-издания Bеllingcat, российского издания The Insider, центра «Досье» и немецкого журнала Der Spiegel. «Нет никаких доказательств убийства по личным причинам или при участии организованной преступности»,— сказано в докладе. Убийство господина Хангошвили сравнивают с покушением на Сергея Скрипаля и его дочь в 2018 году в Великобритании.

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Предполагается, что подозреваемый в убийстве ездил в Берлин под чужим именем «при активной поддержке российского государства», которое создало фиктивную легенду личности для того, чтобы подготовить необходимые документы: паспорт, регистрацию в налоговых органах, страховку, а также шенгенскую визу. «Его данные были изъяты из паспортной базы данных, что, как и выдача паспорта, не может произойти без участия государства»,— говорится в докладе.

Ранее New York Times написала, что к убийству господина Хангошвили может быть причастен бывший сотрудник российской полиции Владимир Степанов, осужденный в РФ по делу об убийстве руководителя концерна «Алмаз-Антей» Игоря Климова. По данным издания, господина Степанова могли отпустить из тюрьмы раньше срока специально для совершения этого убийства. Однако информированный источник «Интерфакса» опроверг такое предположение. По словам собеседника агентства, Владимир Степанов в настоящее время продолжает отбывать наказание в России.

В докладе также говорится, что арестованный в Берлине подозреваемый в убийстве, которого СМИ называют Соколовым, не является Владимиром Степановым.

Напомним, 41-летний гражданин Грузии, уроженец Панкисского ущелья чеченец-кистинец Зелимхан Хангошвили был убит в центре Берлина 23 августа во время прогулки в парке. Киллер, как было установлено расследованием, подъехал к нему сзади на велосипеде и выстрелил в затылок из пистолета Glock-26 с глушителем. Убийца проехал еще несколько сотен метров до берега реки Шпрее, выбросил в воду пистолет, парик и велосипед. Затем пересел на заранее спрятанный в кустах скутер, однако был задержан полицейскими на выезде из парка. Как оказалось, манипуляции преступника с уничтожением улик и сменой транспортного средства слишком затянулись, привлекли внимание местных подростков, и они сообщили о нем в полицию.

Предполагаемый убийца въехал в страну по документам гражданина России, которого зовут Вадим Сергеевич (фамилия не разглашается). На допросе он, по данным немецких журналистов, заявил, что является уроженцем Сибири, а свою причастность к преступлению категорически отрицает, утверждая, что его «с кем-то спутали».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «В Берлинском парке разобрались по-кавказски».